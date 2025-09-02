Российские операторы обеспечили безлимитный доступ к Мах

Российский мессенджер Мах стал бесплатным для абонентов большой четверки. Трафик в приложении больше не расходует основной пакет гигабайт.

Пользоваться новым отечественным мессенджером Мах теперь можно, не оглядываясь на счётчик трафика. О запуске безлимитного доступа к приложению 1 сентября отчиталось Минцифры. Это решение стало вишенкой на торте после того, как сервис стал обязательным для установки на все новые гаджеты.

Щедрость проявили все ключевые игроки рынка мобильной связи. Обнуление трафика для Мах поддержали и в Мегафоне, и в МТС, и в Билайне, и в Т2. Теперь переписки, звонки и отправка файлов внутри приложения не будут съедать гигабайты из вашего основного пакета.

Однако есть важное условие. Услуга доступна только тем, у кого уже подключена опция безлимита на мессенджеры. Активным является этот пункт в вашем тарифе или нет, лучше уточнить напрямую у своего оператора.

Сама система работает просто: если у вас тариф с бесплатными мессенджерами, Мах автоматически попадает в этот список. Минцифры советует не полениться и проверить детали, чтобы избежать неожиданных списаний.