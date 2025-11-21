0
31 минута
Российские абоненты начали судиться с операторами из-за проблем с мобильной связью

В России зарегистрирован иск к сотовому оператору из-за регулярного отсутствия мобильного интернета. Истцы требуют восстановить услугу и выплатить 100 000 рублей.
Житель Волгограда Максим Конобеевских обратился в суд с иском к своему мобильному оператору. Причиной обращения стало длительное несоответствие качества услуг условиям договора: вместо стабильного LTE-соединения индикатор сети регулярно показывает отсутствие сигнала, при этом абонентская плата списывается в полном объеме. Иск подан в Краснооктябрьский районный суд совместно с отцом истца, сообщает издание V1.RU.

Требования заявителей

Заявители требуют от компании не только технически обеспечить заявленную скорость передачи данных, но и выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей каждому (всего 100 тысяч рублей). Истцы подчеркивают, что проблема носит систематический характер, а попытки решить вопрос в досудебном порядке через службу поддержки результатов не дали.

Позиция компании и сложности

Позиция оператора основывается на отсутствии технической возможности гарантировать бесперебойный сигнал в текущих условиях. Представители компании указывают на внешние факторы, влияющие на работу оборудования, что может подразумевать использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в регионе. Истец, в свою очередь, настаивает на необходимости перерасчета стоимости услуг за периоды отсутствия связи.

Юридические нюансы спора

Юридическая перспектива дела осложняется необходимостью доказывания факта непредоставления услуги. Абоненту требуется зафиксировать отсутствие сигнала в конкретное время и в конкретном месте, что технически сложно без специализированного оборудования. Тем не менее, сам факт принятия иска к производству создает прецедент для российской судебной практики в сфере защиты прав потребителей телекоммуникационных услуг.

Ситуация с мобильным интернетом в других регионах

Ситуация с качеством связи актуальна и для других регионов. В Башкирии глава республики Радий Хабиров официально связал ухудшение сигнала с работой систем безопасности для защиты промышленных объектов от беспилотных летательных аппаратов. Власти подтвердили, что временные отключения необходимы, однако вопрос о компенсациях или перерасчете абонентской платы на официальном уровне пока не урегулирован.

Гарантии и новые законодательные нормы

В республике заявлено, что даже при активной работе систем подавления сигнала должен сохраняться доступ к социально значимым ресурсам («белый список»), включая портал Госуслуг и приложения банков. Однако пользователи из Уфы сообщают о недоступности и этих сервисов в периоды сбоев. Единственным гарантированным каналом связи остается экстренный номер 112.

Усиление регулирования сферы связи

Дополнительным фактором напряженности на рынке мобильной связи стали новые законодательные нормы. С 1 ноября 2025 года в России действуют ограничения на количество сим-карт (не более 20 на одно физическое лицо), а операторы обязаны проводить более строгую верификацию абонентов. Это усиливает контроль за отраслью и повышает требования к прозрачности отношений между поставщиком и потребителем услуг.

