Россиянкам повысят декретные: кому и сколько заплатят в 2026 году

В 2026 году максимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет превысит 83 тысячи рублей в месяц. Минимальные выплаты тоже увеличатся.

В России анонсировали увеличение ежемесячных выплат на детей до полутора лет. По данным Социального фонда, уже в 2026 году максимальный размер такого пособия превысит отметку в 83 тысячи рублей, пишет ТАСС. Для сравнения, в 2025 году потолок для этой выплаты составляет почти 69 тысяч.

Сколько заплатят мамам

Изменения коснутся и минимального порога. Он вырастет с 9227 рублей до 10 103 рублей. Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, это пособие, которое составляет 40% от средней зарплаты родителя за два предыдущих года, будет начисляться и дальше, даже если мама или папа решат вернуться на работу до того, как ребёнку исполнится полтора года.

Больше миллиона за роды

Помимо ежемесячных выплат, значительно вырастет и единовременное пособие по беременности и родам. Если в 2025 году его максимум составляет около 794 тысяч рублей, то в 2026-м сумма при обычной беременности (140 дней) достигнет почти 956 тысяч рублей. Это более чем в 2,5 раза выше показателей 2023 года.

Суммы будут ещё выше в особых случаях. При осложнённых родах, когда декретный отпуск длится 156 дней, выплата сможет составить до 1,065 миллиона рублей. А при многоплодной беременности (194 дня отпуска) государство готово будет выплатить до 1,324 миллиона рублей.

Как считали и что дальше

Такой резкий рост связан с тем, что для расчёта пособий в 2026 году будут использовать данные о доходах за 2024 и 2025 годы с их новыми лимитами страховых взносов. Чтобы претендовать на максимальные выплаты, среднемесячный доход женщины до вычета НДФЛ должен был составлять от 185 до 230 тысяч рублей в указанные годы.

В планах и дальнейшая индексация. Согласно проекту бюджета, к 2027 году максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком может вырасти до 95,5 тысячи рублей, а к 2028-му — до 103,2 тысячи рублей. Кроме того, по предварительным данным, в 2026 году увеличится и размер материнского капитала: выплата на первого ребёнка может составить более 737 тысяч рублей, а на второго — превысить 974 тысячи.

Экскурс в историю декретных

Само понятие «декретный отпуск» в России имеет более чем столетнюю историю. Впервые о поддержке матерей заговорили ещё в начале прошлого века, а к 1936 году пособие на предметы ухода за новорожденным составляло 45 рублей, а на кормление ребёнка — 10 рублей в месяц. Сроки отпуска постоянно менялись, пока к концу 80-х не пришли к привычной сегодня схеме с отпуском до трёх лет и выплатами до полутора.

В 90-е годы систему выплат штормило вместе со всей экономикой. Например, в 1995 году пособие по уходу за ребёнком выросло с 30 до 40 тысяч рублей всего за несколько месяцев, а после деноминации 1998 года все суммы уменьшились в тысячу раз. В последние же годы наблюдается стабильный рост: если в 2019-м прожиточный минимум составлял чуть больше 11 тысяч рублей, то в 2025-м максимальное пособие по уходу за ребёнком достигло почти 69 тысяч.