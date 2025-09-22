Россияне сметают с полок лекарства из-за новой волны болезней

Россияне снова массово болеют ОРВИ и ковидом. Спрос на лекарства в начале сентября подскочил на 10%, а продажи достигли почти 6 млрд рублей за неделю.

Аптечные полки по всей стране стремительно пустеют из-за новой волны простуд. Россияне активно скупают лекарства от ОРВИ и гриппа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

Всего за первую неделю сентября граждане приобрели 18,13 миллиона упаковок противопростудных препаратов. В кассах аптек было оставлено 5,88 миллиарда рублей. Этот показатель на 13,5% превышает цифры последней недели августа.

Настоящий аптечный бум случился в Коми, где продажи взлетели на 25,8%. Не отстают Архангельская и Мурманская области с ростом на 24,5%, а также Красноярский край, где спрос увеличился на 24,4%.

При этом, несмотря на недельный ажиотаж, текущие закупки всё ещё уступают прошлогодним показателям на 4,2%. Исключениями стали только три региона: Марий Эл, Кировская и Вологодская области, где жители потратились на таблетки даже больше, чем год назад.

Причина такого спроса — резкий рост заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, с 8 по 14 сентября число случаев ОРВИ выросло более чем в полтора раза. Коронавирус показал скачок в 30,6%.

В Башкирии ситуация также развивается по нарастающей. Ещё в феврале 2025 года в регионе фиксировали недельный рост заболеваемости ОРВИ на 7%, причем тогда основной удар пришелся на свиной грипп. А уже в августе власти республики предупреждали, что новый серьезный подъем ожидается с октября по декабрь.

В целом по стране первое полугодие 2025 года было довольно спокойным по сезонным заболеваниям. По данным аналитиков, из-за этого продажи безрецептурных лекарств выросли всего на 6%. Нынешний сентябрьский всплеск выглядит как резкая и тревожная смена этого тренда.