Россияне массово теряют жильё из-за единственной подписи

Семья из России, которая честно купила квартиру в ипотеку и полностью её выплатила, рискует остаться на улице. Выяснилось, что много лет назад это жильё было украдено мошенниками, и теперь, по решению суда, его нужно вернуть наследнику первоначального владельца.

Полностью выплаченная ипотека и девять лет спокойной жизни не стали для семьи Тарасовых гарантией безопасности. Как сообщают «Аргументы и Факты», они рискуют лишиться своей квартиры из-за мошеннической схемы, в которую жильё было втянуто задолго до их покупки.

Злополучную квартиру семья приобрела ещё в 2023 году, использовав в том числе и материнский капитал. Спустя годы, когда кредит был полностью погашен, они получили постановление об аресте недвижимости. Расследование вскрыло уродливую правду: их дом оказался последним звеном в длинной цепи мошеннических перепродаж.

В 2012 году аферисты по поддельной доверенности продали квартиру своей сообщнице. Затем, чтобы запутать следы, недвижимость перепродавали ещё несколько раз, пока её и не купили ничего не подозревающие Тарасовы.

Спустя годы объявился наследник самой первой, настоящей собственницы жилья и подал в суд, требуя признать все сделки недействительными. Суд, что примечательно, подтвердил — Тарасовы являются добросовестными покупателями, ведь они полагались на официальные данные из Росреестра. Однако закон в таких случаях суров: если имущество выбыло из владения первоначального собственника незаконно (например, было украдено), оно должно быть возвращено ему, независимо от того, сколько раз его потом перепродали.

Как пояснил адвокат Александр Щербинин, в таких ситуациях именно честный покупатель оказывается в самом уязвимом положении. Да, у него есть право потребовать уплаченные деньги обратно с продавца. Но на практике это почти невозможно: к моменту суда мошенники, как правило, уже давно исчезают вместе с деньгами.

Одним из способов подстраховаться, по словам юриста, является титульное страхование, которое защищает от риска потери права собственности. Впрочем, и оно не даёт стопроцентной гарантии, так как страховые полисы часто содержат множество исключений.