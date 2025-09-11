0
Россияне массово отказываются от сливочного масла

Продажи сливочного масла в России рухнули почти на 15%. Ценник пробил отметку в 1200 рублей за килограмм, пока склады производителей забиваются нераспроданным товаром.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков «Нильсен», россияне стали заметно реже класть в корзину сливочное масло. Полки магазинов ломятся, а вот кошельки покупателей, видимо, уже нет.

За первые семь месяцев 2025 года спрос на продукт сократился на 14,7% в годовом выражении. Это не просто статистика, а прямой сигнал рынку: люди ищут альтернативы или попросту экономят на утренних бутербродах.

Причина такого холодного приёма — ценовой скачок, который превратил обычное масло почти в деликатес. По данным Росстата, в начале сентября ценник взлетел до 1,2 тысячи рублей за килограмм. Это на 22,2% больше, чем год назад, и на 38% выше показателей января 2024-го.

В «Руспродсоюзе» разводят руками: себестоимость производства летит вверх. Сырое молоко, главный компонент, подорожало за год на 23,1%. К этому добавляются расходы на логистику, хранение и другие ингредиенты, что делает финальный продукт золотым.

Парадокс ситуации в том, что выпуск масла при этом только растёт. По информации «АБ-Центра», за первое полугодие 2025-го его произвели на 4,2% больше —201 тысячу тонн. В итоге склады затоварены, и производители сидят на горе масла, которое некому продать.

Эксперты, однако, видят в этом и позитивный момент. Переполненные склады могут заставить продавцов умерить аппетиты и стабилизировать цены. Есть надежда, что это в итоге вернёт покупателей к прилавкам.

