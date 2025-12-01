Россияне лишатся всех скидок на Ozon и Wildberries — эксперт

Экономист Рустем Шайахметов считает скидки на маркетплейсах маркетинговым ходом, за который платят покупатели. Банки требуют запретить эту практику.

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов прокомментировал конфликт между банками и маркетплейсами из-за скидок при оплате через внутренние платежные системы, такие как Ozon Карта или WB Кошелек. По словам эксперта, регулятор и кредитные организации обоснованно выступают против такой практики. Специалист утверждает, что нынешняя система скидок — это маркетинговый инструмент, который создает видимость экономии для потребителя.

По мнению Шайахметова, механизм ценообразования на онлайн-площадках устроен таким образом, что любые скидки заранее закладываются в стоимость товара. Маркетплейсы компенсируют расходы на предоставление дисконта за счет повышения комиссий для продавцов. Предприниматели включают эти дополнительные издержки в конечную цену продукции, которую в итоге оплачивают все покупатели, независимо от способа оплаты.

Напомним, в ноябре текущего года руководители крупнейших банков России, включая Сбер и ВТБ, обратились в Государственную думу с просьбой законодательно ограничить возможность маркетплейсов предоставлять скидки за использование собственных финансовых продуктов. Банки указывают на признаки нарушения антимонопольного законодательства и утверждают, что такая практика приводит к недополучению доходов в бюджет.

Рустем Шайахметов также отметил, что текущая экономическая ситуация в Башкирии характеризуется невысоким уровнем доходов населения. Согласно ранее озвученным данным, средняя заработная плата в республике в начале 2025 года составляла около 47 тысяч рублей, что на фоне инфляции делает вопрос стоимости товаров особенно актуальным для жителей региона.

Эксперт известен своей критической позицией по ряду экономических вопросов в регионе, включая эффективность бюджетных расходов и демографическую политику. Он регулярно выступает с анализом социально-экономической ситуации, указывая на системные проблемы, такие как дефицит кадров в образовании и низкая конкурентоспособность сельского хозяйства республики.