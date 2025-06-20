Россиянам пообещали МРОТ свыше 27 тысяч рублей в следующем году

Министр труда Антон Котяков озвучил прогноз по минимальному размеру оплаты труда на следующий год во время Петербургского экономического форума. Чиновник заявил журналистам РИА Новости, что МРОТ в 2026-м перешагнёт отметку в 27 тысяч рублей.

Повышение затронет около 4,6 миллиона трудящихся по всей стране. Котяков подчеркнул, что расчёты ведомства основаны на прогнозе социально-экономического развития России.

Сейчас минималка составляет 22 440 рублей ежемесячно. Получается, прибавка превысит 4,5 тысячи рублей — солидный скачок для бюджетников и работников частных компаний.

Глава Минтруда напомнил о президентском поручении довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. По его словам, ведомство уверенно движется к выполнению этой задачи.

Окончательная сумма будет закреплена при формировании федерального бюджета и сопутствующих документов. Пока идёт подготовка необходимой документации.

Как менялся МРОТ в Башкирии

Минимальный размер оплаты труда в Башкирии демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних лет, увеличившись почти в пять раз с 2011 года. Региональные особенности республики позволяют устанавливать МРОТ выше федерального уровня благодаря действующим коэффициентам.

Динамика роста с 2011 года

История изменений МРОТ в Башкортостане показывает неравномерный, но постоянный рост. В 2011 году минимальная зарплата составляла всего 5 500 рублей. К 2014 году она выросла до 6 900 рублей, а в мае 2016 года достигла пика в 8 900 рублей.

Интересно, что в июле 2016 года произошло временное снижение до 7 500 рублей, что было связано с изменениями в методике расчета. После этого наступил длительный период стабильности до 2022 года.

Современный период активного роста

Начиная с 2022 года темпы роста МРОТ в республике значительно ускорились. В январе 2022 года минималка составила 14 200 рублей, что стало существенным скачком по сравнению с предыдущими годами.

2023 год принес новое повышение до 19 743 рублей. В 2024 году МРОТ вырос до 23 390 рублей для внебюджетной сферы, что означало увеличение почти на 20% за год.

Текущие показатели 2025 года

С 1 января 2025 года МРОТ в Башкирии составляет 25 806 рублей для бюджетной сферы и 27 277 рублей для внебюджетного сектора. Это означает рост на 16,6% по сравнению с предыдущим годом.

Для работников города Межгорье действуют особые условия — там минимальная зарплата достигает 40 324 рублей благодаря повышенному коэффициенту 1,7.

Механизм формирования регионального МРОТ

Башкирия использует многоуровневую систему расчета минимальной зарплаты. Базой служит федеральный МРОТ (22 440 рублей в 2025 году), к которому применяется уральский коэффициент 1,15. Для внебюджетной сферы дополнительно действует региональный коэффициент 1,057, установленный соглашением между правительством, профсоюзами и работодателями.

Сравнение с общероссийскими показателями

Региональный МРОТ в Башкирии традиционно превышает федеральный уровень. В 2025 году при общероссийском показателе 22 440 рублей республиканский составляет минимум 25 806 рублей.

За период с 2017 по 2025 год минимальная зарплата в регионе выросла с 10 253 до 27 277 рублей, что означает увеличение почти в 2,7 раза. Особенно активный рост наблюдается в последние три года — с 2022 по 2025 год МРОТ увеличился на 92%.