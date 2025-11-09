Россиянам ограничат количество банковских карт. Кого это коснется?

Владеть десятками банковских карт скоро станет невозможно. Госдума до конца года готовит закон, который ограничит их количество до 20 на человека и до 5 в одном банке.

В России ограничат количество банковских карт на одного человека. Госдума планирует принять соответствующий закон до конца 2025 года. Новые правила нужны для борьбы с мошенниками, использующими дропперов для вывода похищенных средств. Об этом сообщает РИА-Новости.

Суть ограничений

Каждый гражданин сможет иметь не более 20 карт во всех банках. Дополнительно вводится лимит для одного банка — не более пяти карт на клиента. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, закон могут принять до конца года.

Эти меры не затронут большинство россиян. По статистике, лишь один из семнадцати граждан использует более десяти банковских карт. В среднем на одного жителя Свердловской области, например, приходится четыре карты. Изначально обсуждался более жёсткий лимит в 10 карт на человека, но от этой идеи отказались.

Зачем вводят лимит

Главная цель — борьба с дропперами. Это люди, которые за вознаграждение оформляют на себя банковские карты и передают их мошенникам. Преступники используют эти карты для обналичивания и отмывания украденных денег, дробя суммы на мелкие переводы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что неограниченный выпуск позволяет злоумышленникам оформлять тысячи карт для преступных схем. По оценке ЦБ, в 2024 году жертвами мошенников стали около 10 миллионов клиентов банков, а в дропперстве могли участвовать до 700 тысяч человек. Введение лимитов усложнит «веерный выпуск» карт и упростит банкам отслеживание подозрительных операций.

Как это поможет гражданам

Параллельно с ограничениями власти запустят специальный сервис. С его помощью каждый сможет проверить, в каких банках и когда на его имя были выпущены карты. Это позволит контролировать свои счета и выявлять карты, оформленные без ведома владельца.

Раньше у клиентов не было простого способа отследить все свои карты. Иногда карты выпускались «в нагрузку» к вкладу и оставались активными после его закрытия. Новый реестр поможет навести порядок в личных финансах и вовремя закрыть ненужные счета.

Ответственность за помощь мошенникам

Летом 2025 года в России ввели уголовную ответственность за дропперство. За передачу своей карты мошенникам за деньги можно получить до трёх лет лишения свободы. Организаторам таких схем грозит до шести лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

Посредником в мошеннической схеме можно стать случайно. Даже простой перевод денег по просьбе незнакомца на чужую карту может быть расценен как пособничество.