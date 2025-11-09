0
4 часа
Новости

Россиянам ограничат количество банковских карт. Кого это коснется?

Владеть десятками банковских карт скоро станет невозможно. Госдума до конца года готовит закон, который ограничит их количество до 20 на человека и до 5 в одном банке.
банковская карта Visa
©Gemini

В России ограничат количество банковских карт на одного человека. Госдума планирует принять соответствующий закон до конца 2025 года. Новые правила нужны для борьбы с мошенниками, использующими дропперов для вывода похищенных средств. Об этом сообщает РИА-Новости.

Содержание
  1. Суть ограничений
  2. Зачем вводят лимит
  3. Как это поможет гражданам
  4. Ответственность за помощь мошенникам

Суть ограничений

Каждый гражданин сможет иметь не более 20 карт во всех банках. Дополнительно вводится лимит для одного банка — не более пяти карт на клиента. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, закон могут принять до конца года.

Эти меры не затронут большинство россиян. По статистике, лишь один из семнадцати граждан использует более десяти банковских карт. В среднем на одного жителя Свердловской области, например, приходится четыре карты. Изначально обсуждался более жёсткий лимит в 10 карт на человека, но от этой идеи отказались.

Зачем вводят лимит

Главная цель — борьба с дропперами. Это люди, которые за вознаграждение оформляют на себя банковские карты и передают их мошенникам. Преступники используют эти карты для обналичивания и отмывания украденных денег, дробя суммы на мелкие переводы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что неограниченный выпуск позволяет злоумышленникам оформлять тысячи карт для преступных схем. По оценке ЦБ, в 2024 году жертвами мошенников стали около 10 миллионов клиентов банков, а в дропперстве могли участвовать до 700 тысяч человек. Введение лимитов усложнит «веерный выпуск» карт и упростит банкам отслеживание подозрительных операций.

Как это поможет гражданам

Параллельно с ограничениями власти запустят специальный сервис. С его помощью каждый сможет проверить, в каких банках и когда на его имя были выпущены карты. Это позволит контролировать свои счета и выявлять карты, оформленные без ведома владельца.

Раньше у клиентов не было простого способа отследить все свои карты. Иногда карты выпускались «в нагрузку» к вкладу и оставались активными после его закрытия. Новый реестр поможет навести порядок в личных финансах и вовремя закрыть ненужные счета.

Ответственность за помощь мошенникам

Летом 2025 года в России ввели уголовную ответственность за дропперство. За передачу своей карты мошенникам за деньги можно получить до трёх лет лишения свободы. Организаторам таких схем грозит до шести лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

Посредником в мошеннической схеме можно стать случайно. Даже простой перевод денег по просьбе незнакомца на чужую карту может быть расценен как пособничество.

Похожие записи
0
06.11.2025
Экономика

В Госдуме предложили усилить контроль над ценами на продовольствие: чем это грозит

продукты питания на прилавке магазина
Депутаты во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект о предельной наценке в 15% для торговых сетей. Бизнес опасается дефицита, а авторы верят в борьбу с ростом цен.
0
05.11.2025
Новости

Жители Башкирии высмеяли предложение депутата Госдумы заманить молодежь на заводы модными кафе

портфель чиновника на столе
Депутат Госдумы предложил открывать на заводах фудкорты, чтобы привлечь молодёжь. В Башкирии идею не оценили и посоветовали сначала поднять зарплаты.
0
31.10.2025
Дороги и транспорт

Будут платить сами: в России предложили штрафовать инспекторов ДПС за необоснованные протоколы

инспекторы ГАИ
В Госдуме предложили ввести штрафы для должностных лиц, которые выписывают незаконные штрафы по данным с камер. Это защитит водителей от необоснованных взысканий.
0
31.10.2025
Экономика

«На эти деньги невозможно жить»: в Госдуме предложили сделать МРОТ еще выше

калькулятор и деньги на столе
Парламентарии от КПРФ выступили с инициативой поднять МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года. Это почти вдвое выше цифры, которую ранее предложило правительство.
0
13.10.2025
Экономика

Россиян предупредили о новых ограничениях с банковскими картами

человек сидит за ноутбуком с банковской картой
С декабря в России вводят лимит на число банковских карт: до 5 в одном банке и до 20 всего. Мера направлена против дропперов и мошеннических схем.
0
09.10.2025
Происшествия

Мошенники в РФ освоили схему обмана пенсионеров с «врачами» и «силовиками»

мужчина сидит за ноутбуком
Мошенники освоили новую мошенническую схему: сначала звонят от «поликлиники», потом добивают звонком от «силовиков» и лишают пенсионеров накоплений.
0
01.10.2025
Новости

В Госдуме предложили кормить малоимущих по сертификатам

продукты питания на прилавке магазина
В Госдуме готовят законопроект о продовольственных сертификатах для граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Им хотят выделять 30% от этой суммы на покупку базовых продуктов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.