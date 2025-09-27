0
6 часов
Новости

Россиянам хотят компенсировать простои интернета и связи

В Госдуме предложили автоматически возвращать россиянам деньги за отключение мобильной связи или интернета. Компенсацию начислят, если услуга была недоступна больше часа.
©Imagen

Россиянам планируют компенсировать затраты из-за плохой связи. С такой идеей, по данным РИА Новости, выступили депутаты из фракции «Справедливая Россия — За правду», направив обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву. Парламентарии хотят, чтобы плохая связь стала таким же бракованным товаром, за который положен возврат.

Сейчас абоненты платят полную стоимость, даже если сеть недоступна. Инициатива призвана это исправить. Предлагается внедрить механизм, по которому средства за время простоя будут возвращаться на счёт абонента автоматически. Никаких заявлений и походов в офис оператора не потребуется.

Формы компенсации могут быть разными. Например, оператор может продлить действие пакета услуг на соответствующий срок. Другой вариант — сделать скидку на следующий платёж или просто зачислить на баланс сумму, эквивалентную потерям.

Чёткие критерии для перерасчёта тоже продумали. Поводом для компенсации станет полное отключение связи или интернета на срок более одного часа. Под это же правило подпадает и падение качества соединения ниже установленных нормативов.

Причина сбоя не будет иметь значения. Будь то техническая авария на линии или плановые работы по распоряжению властей — пользователь всё равно не получил оплаченную услугу. А значит, имеет полное право на финансовое возмещение.

