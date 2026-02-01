Россиян ждут короткие рабочие недели в феврале и марте 2026 года

В феврале и марте 2023 года жителей Башкирии ожидают сокращенные рабочие недели. Это связано с переносом выходных дней в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Правительство России утвердило перенос выходных дней, что приведет к формированию четырехдневных рабочих недель в феврале и марте. Это решение предоставит россиянам, в том числе жителям Башкортостана, дополнительные дни для отдыха.

В связи с Днем защитника Отечества, 23 февраля, выходными станут 21, 22 и 23 февраля. Рабочая неделя, предшествующая празднику, будет четырехдневной.

Аналогичные изменения коснутся и периода Международного женского дня. Дополнительный выходной будет предоставлен в понедельник, 7 марта. Нерабочими днями объявлены 8 и 9 марта. Таким образом, рабочая неделя перед этим праздником также составит четыре дня.

Практика переноса выходных дней к февральским и мартовским праздникам для создания продолжительных периодов отдыха применяется не впервые. Аналогичные корректировки в производственном календаре проводились и в предыдущие годы.