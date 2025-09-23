Россиян защитят новыми прививками от смертельных инфекций. Что в списке?

В Госдуме предложили бесплатно прививать россиян от менингококка и ВПЧ. Новые вакцины могут включить в национальный календарь прививок по полису ОМС.

Национальный календарь прививок в России может скоро пополниться. Как стало известно из интервью главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова для ТАСС, в перечень бесплатных уколов планируют добавить защиту от менингококковой инфекции.

По словам парламентария, расширение списка — дело решенное, но всему свое время. Новые позиции появятся, когда государство будет полностью готово к массовой вакцинации. Леонов пояснил, что раньше эффективного препарата от всех типов менингококка не существовало, но сейчас отечественная вакцина создана и проходит клинические испытания.

Второй стала инициатива от депутата Юлии Дрожжиной. В беседе с Life.ru она предложила включить в программу ОМС вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ).

Дрожжина считает, что прививка наиболее эффективна для подростков 11–12 лет. Такой подход, по ее мнению, серьезно снижает риски развития онкологических заболеваний в будущем. Сейчас бесплатная вакцинация от ВПЧ доступна лишь в некоторых субъектах РФ.

Менингит — это коварная инфекция, вызывающая воспаление оболочек мозга и способная привести к фатальным последствиям за пару дней. ВПЧ, в свою очередь, поражает кожу и слизистые, а некоторые его типы провоцируют рак.

По данным профильных специалистов, за первые четыре месяца 2025 года в стране выявили около 600 случаев менингококковой инфекции, что почти догнало показатель за весь 2024 год. Включение прививки в нацкалендарь ожидается не ранее 2026 года, после завершения всех подготовительных этапов.

При этом некоторые регионы уже действуют на опережение. Например, в Москве из-за высокой плотности населения и миграционных потоков детей от менингококка прививают бесплатно за счет городского бюджета, не дожидаясь федерального решения.