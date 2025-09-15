Россиян пускают в Поднебесную без виз. Готовьте пустые чемоданы

Россиянам упростили поездки в Поднебесную. С 15 сентября этого года начал действовать безвизовый режим. Теперь отправиться в Китай можно на 30 дней без лишней бюрократии — правило актуально до середины сентября 2026-го.
Опытная туристка Елена уверяет: это отличный шанс сэкономить и с головой нырнуть в азиатский колорит. По её словам, билеты на самолёт можно будет найти от 15 тысяч рублей.
Привычной европейской архитектуры там почти нет — либо футуристичные небоскрёбы, либо постройки времён династии Мин. Хотя, как подметила путешественница, на окраинах можно встретить местные аналоги хрущёвок, выкрашенные в красный цвет.
Про русскую кухню тоже придётся забыть. Зато это возможность устроить гастрономический трип и попробовать самые необычные деликатесы. Личным фаворитом Елены стал говяжий желудок, так что будьте смелее в выборе блюд.
Главный совет для тех, кто решится на поездку, — берите с собой пустой чемодан. Женщина считает, что Китай — это место, где можно устроить настоящий шопинг-марафон и отлично отдохнуть.
Для въезда в страну понадобится стандартный набор туриста. Убедитесь, что у вас есть действующий загранпаспорт, обратные билеты и подтверждение брони отеля. Без этих документов магия безвиза может и не сработать.