Россиян предупредили о штрафах за установку новогодних ёлок в подъездах

Установка новогодней ёлки в подъезде или на лестничной клетке может грозить жильцам штрафом до 15 000 рублей за нарушение правил пожарной безопасности.

Жителей многоквартирных домов в России могут оштрафовать за установку новогодних ёлок в подъездах. По информации МЧС, такой декор нарушает правила пожарной безопасности. За это предусмотрена административная ответственность.​

Для граждан штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Основанием служит статья 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности. Если из-за ёлки случится пожар с ущербом для чужого имущества, сумма может увеличиться до 40–50 тысяч рублей.​

Запрет связан с тем, что ёлка является пожароопасным объектом. Она может воспламениться от гирлянды или заблокировать пути эвакуации в случае ЧС. Коридоры и лестничные клетки по правилам должны быть свободны.​

Кроме того, подъезд — это общедомовое имущество. Размещать там личные вещи можно только с согласия всех собственников, полученного на общем собрании. Без такого протокола установка ёлки незаконна.

Представители экстренных служб уточняют, что правила касаются не только ёлок. Запрещено оставлять на путях эвакуации любые предметы, которые могут гореть или мешать проходу, включая мебель и коробки.​

Во время особого противопожарного режима, который вводят на праздники, штрафы выше. Для граждан наказание составит от 10 до 20 тысяч рублей. Поэтому эксперты советуют отказаться от украшения общих пространств.​