Россиян предупредили о неподъемных ценах на вывоз ТКО

В России плата за вывоз мусора может вырасти в десять раз. Такой прогноз сделали в Российском экологическом операторе (РЭО), объясняя это острой нехваткой мусороперерабатывающих заводов и отсутствием места для новых полигонов.

Причины возможного роста тарифов

Основной причиной является дефицит мощностей по переработке отходов, который в стране составляет 14 млн тонн в год. Строить новые полигоны становится экономически невыгодно и проблематично из-за нехватки подходящих земельных участков, особенно вблизи крупных городов.

В результате городам приходится вывозить мусор все дальше, что ведет к удорожанию логистики. В качестве примера приводится Москва, которая уже транспортирует часть отходов в Калужскую область. В будущем, возможно, придется возить мусор в Псковскую область, что и может привести к десятикратному увеличению тарифа для населения. Глава департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков допустил, что в таком случае плата может стать неподъемной и достигнуть 100 тысяч рублей в месяц.

Пути решения и разногласия

Выход из складывающейся ситуации видят в строительстве перерабатывающих мощностей. Финансирование проекта «Экономика замкнутого цикла» предполагается за счет экологического сбора с производителей и импортеров товаров.

Однако по этому вопросу возникли разногласия между ведомствами :

считает, что предложенные Минприроды ставки экосбора завышены, и бизнес уже переплачивает за утилизацию. Бизнес опасается резкого роста нагрузки. Для некоторых компаний платеж может вырасти с десятков миллионов рублей до полумиллиарда, что отразится на конечной стоимости товаров для потребителей.

В качестве альтернативы уплате сбора компании могут самостоятельно утилизировать отходы, но и здесь есть проблема: в стране не хватает проверенных утилизаторов с подтвержденными мощностями.

Мусорная реформа, стартовавшая в 2019 году, передала ответственность за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) региональным операторам. С тех пор тарифы регулярно растут, но, по мнению экспертов, во многих регионах власти искусственно сдерживают их рост, опасаясь социального недовольства, что создает противоречия в экономике реформы.

Несмотря на то что с 2019 по 2024 год собираемость платежей за вывоз ТКО выросла до 96,1%, проблема дефицита мощностей и роста затрат операторов остается нерешенной. Летом 2025 года правительство разрешило регионам поднять плату за негативное воздействие на окружающую среду на 4,2% , а Конституционный суд подтвердил законность расчета стоимости вывоза ТКО по площади жилья.