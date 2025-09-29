Россиян предупредили о крупных штрафах за щедрые подарки

С 2025 года за подаренную квартиру или машину придется платить налог по новой прогрессивной шкале.

Если вы получили в подарок недвижимость, автомобиль или другие ценные активы, возможно, вам придется заплатить налог. Это правило не касается подарков от близких родственников, сообщила изданию Уфа1 нотариус Мария Корнилова.

Какие подарки облагаются налогом

Вам нужно будет заплатить НДФЛ, если вы получили в дар от человека, не являющегося близким родственником:

Недвижимость (квартиру, дом, земельный участок).

Транспортное средство.

Акции, паи или доли в капитале компаний.

Цифровые финансовые активы.

Подарки стоимостью до 4000 рублей налогом не облагаются.

Кто освобожден от уплаты налога

Вы не платите налог, если получили подарок от супруга, родителей или детей, бабушки или дедушки, внука, а также от родного или сводного брата или сестры. Например, за квартиру, подаренную бабушкой внуку, платить налог не нужно.

Сколько платить

Сумма налога зависит от стоимости подарка и рассчитывается по прогрессивной шкале:

13% — со стоимости до 2,4 млн рублей.

15% — со стоимости от 2,4 до 5 млн рублей.

18% — со стоимости свыше 5 млн рублей.

Как и когда отчитаться

За подарок, полученный в 2025 году, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ до 1 апреля 2026 года. Уплатить налог следует до 15 июня 2026 года.

За неуплату налога в срок начисляется штраф в размере 40% от суммы долга. За непредставление декларации также предусмотрен штраф — 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки.