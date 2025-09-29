0
8 часов
Новости

Россиян предупредили о крупных штрафах за щедрые подарки

С 2025 года за подаренную квартиру или машину придется платить налог по новой прогрессивной шкале.
рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
©News-bash

Если вы получили в подарок недвижимость, автомобиль или другие ценные активы, возможно, вам придется заплатить налог. Это правило не касается подарков от близких родственников, сообщила изданию Уфа1 нотариус Мария Корнилова.

Содержание
  1. Какие подарки облагаются налогом
  2. Кто освобожден от уплаты налога
  3. Сколько платить
  4. Как и когда отчитаться

Какие подарки облагаются налогом

Вам нужно будет заплатить НДФЛ, если вы получили в дар от человека, не являющегося близким родственником:

  • Недвижимость (квартиру, дом, земельный участок).
  • Транспортное средство.
  • Акции, паи или доли в капитале компаний.
  • Цифровые финансовые активы.

Подарки стоимостью до 4000 рублей налогом не облагаются.

Кто освобожден от уплаты налога

Вы не платите налог, если получили подарок от супруга, родителей или детей, бабушки или дедушки, внука, а также от родного или сводного брата или сестры. Например, за квартиру, подаренную бабушкой внуку, платить налог не нужно.

Сколько платить

Сумма налога зависит от стоимости подарка и рассчитывается по прогрессивной шкале:

  • 13% — со стоимости до 2,4 млн рублей.
  • 15% — со стоимости от 2,4 до 5 млн рублей.
  • 18% — со стоимости свыше 5 млн рублей.

Как и когда отчитаться

За подарок, полученный в 2025 году, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ до 1 апреля 2026 года. Уплатить налог следует до 15 июня 2026 года.

За неуплату налога в срок начисляется штраф в размере 40% от суммы долга. За непредставление декларации также предусмотрен штраф — 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки.

С января 2025 года все сделки по дарению недвижимости между физическими лицами должны быть заверены у нотариуса. При оформлении таких сделок между близкими родственниками действует скидка 50% на федеральный нотариальный тариф.

Похожие записи
0
25.09.2025
Экономика

НДС вырастет до 22%, а за ним потянутся все цены. На сколько подорожает жизнь россиян?

овощи на полках магазина
Минфин предложил поднять НДС до 22% с 2026 года. Эксперты прогнозируют, что большинство товаров подорожает на 6–8%, но обещают, что стоимость хлеба и молока почти не изменится.
0
23.09.2025
Новости

Привычка оставлять коляски и велосипеды в подъезде теперь может дорого обойтись. Узнайте, какой штраф грозит россиянам и почему

велосипед в подъезде
В Госдуме напомнили: хранить велосипеды, санки и коляски на лестничной клетке — незаконно. Это грубое нарушение правил пожарной безопасности, за которое могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей.
0
16.09.2025
Новости

В Башкирии ввели запрет на съемку прилетов БПЛА. За фото и видео с дронами теперь грозит крупный штраф

герб башкирии
В Башкирии ввели запрет на публикацию фото и видео с БПЛА. За распространение данных о прилётах и работе ПВО — штраф до 50 тысяч рублей.
0
16.09.2025
Новости

В России ужесточили наказание за неправильно выброшенный мусор

мусор
Эксперт по ЖКХ предупредил: за мусор, выброшенный в неположенном месте, теперь грозят не только штрафы. За создание свалки можно получить реальный срок до двух лет.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.