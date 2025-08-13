Россиян массово ставят на цифровой воинский учёт

Россияне получают уведомления о воинском учете. Власти говорят: без паники, это не мобилизация. Просто сверка данных.
Получили письмо с «Госуслуг» о воинском учёте? Без паники. Как пояснил в беседе с РБК глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, это не значит, что завтра вас отправят служить. Никакой мобилизации или призыва за этими уведомлениями не стоит.
По его словам, сейчас идёт большая цифровая перекличка. Старые бумажные картотеки из военкоматов переводят в единую электронную систему. Поэтому оповещения приходят всем подряд, включая тех, кто давно отслужил, и даже женщинам, которые могут служить только по контракту.
Цель рассылки — актуализировать информацию. Система помнит вас таким, каким вы были 10–15 лет назад. А за это время могло многое измениться: новая профессия, другое образование или проблемы со здоровьем. Все эти моменты и нужно уточнить, чтобы в цифровом реестре были свежие сведения.
В самом уведомлении так и написано: для уточнения данных направьте заявление. Часть информации можно обновить прямо через личный кабинет «Госуслуг», но для подтверждения некоторых фактов, возможно, придётся прийти в военкомат лично.
А вот о чём действительно стоит беспокоиться — так это о штрафах. Если вы сменили место жительства и не сообщили об этом в военкомат, можно обеднеть на 20 тысяч рублей.
Закон, который так чувствительно ударил по кошельку, был подписан и вступил в силу в июле 2025 года. Он в несколько раз увеличил штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учёту, в том числе за несообщение о переезде.
Сам же единый реестр воинского учёта полноценно заработал с мая 2025 года. А массово рассылать информационные уведомления гражданам через «Госуслуги» начали с июля.
Как я могу сам проверить информацию о себе в реестре?
Граждане могут получить доступ к своим данным через личный кабинет на портале «Госуслуги» или в специальном «Реестре повесток». Для входа в реестр повесток используется учетная запись «Госуслуг». Там можно проверить, была ли направлена повестка, увидеть ее копию, дату отправки и дату, когда она считается врученной. Для работы с сайтом могут потребоваться программы криптозащиты, такие как КриптоПро CSP.
Кто, кроме самого гражданина, передает данные в этот реестр?
Информация в единый реестр поступает из различных государственных систем. Кроме того, с 9 мая 2025 года работодатели получили возможность передавать сведения о своих сотрудниках в военкомат в электронном виде через реестр воинского учета. Организации обязаны сообщать об изменениях в данных военнообязанных сотрудников.
Обязаны ли все компании вести воинский учет?
Да, практически все. Если в организации по трудовому договору работает хотя бы один военнообязанный (призывник или находящийся в запасе), она обязана вести воинский учет. Исключение сделано только для индивидуальных предпринимателей (ИП).
Какие еще изменения произошли для работодателей?
В 2025 году изменились правила бронирования сотрудников: было сокращено количество предприятий, имеющих право на бронь, а для тех, кто это право сохранил, ввели обязанность создавать мобилизационные центры. Также изменился порядок приостановки трудовых договоров для сотрудников, заключивших контракт о прохождении военной службы — теперь договор приостанавливается на весь срок контракта, а не на год, как было ранее.
Уведомление на «Госуслугах» — это то же самое, что и электронная повестка?
Нет, это разные вещи. Информационное уведомление, которое приходит многим, сообщает лишь о факте внесения или обновления ваших данных в едином реестре. Это часть процесса оцифровки. Электронная же повестка — это юридически значимый документ, который направляется с конкретной целью (например, явка в военкомат) и влечет за собой правовые последствия в случае неисполнения.