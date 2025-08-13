Россиян массово ставят на цифровой воинский учёт

Россияне получают уведомления о воинском учете. Власти говорят: без паники, это не мобилизация. Просто сверка данных.

Получили письмо с «Госуслуг» о воинском учёте? Без паники. Как пояснил в беседе с РБК глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, это не значит, что завтра вас отправят служить. Никакой мобилизации или призыва за этими уведомлениями не стоит.

По его словам, сейчас идёт большая цифровая перекличка. Старые бумажные картотеки из военкоматов переводят в единую электронную систему. Поэтому оповещения приходят всем подряд, включая тех, кто давно отслужил, и даже женщинам, которые могут служить только по контракту.

Цель рассылки — актуализировать информацию. Система помнит вас таким, каким вы были 10–15 лет назад. А за это время могло многое измениться: новая профессия, другое образование или проблемы со здоровьем. Все эти моменты и нужно уточнить, чтобы в цифровом реестре были свежие сведения.

В самом уведомлении так и написано: для уточнения данных направьте заявление. Часть информации можно обновить прямо через личный кабинет «Госуслуг», но для подтверждения некоторых фактов, возможно, придётся прийти в военкомат лично.

А вот о чём действительно стоит беспокоиться — так это о штрафах. Если вы сменили место жительства и не сообщили об этом в военкомат, можно обеднеть на 20 тысяч рублей.

Закон, который так чувствительно ударил по кошельку, был подписан и вступил в силу в июле 2025 года. Он в несколько раз увеличил штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учёту, в том числе за несообщение о переезде.

Сам же единый реестр воинского учёта полноценно заработал с мая 2025 года. А массово рассылать информационные уведомления гражданам через «Госуслуги» начали с июля.