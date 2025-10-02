Россия улучшила ракеты против украинской ПВО

Российские Искандеры и Кинжалы научились уклоняться от систем Patriot, из-за чего эффективность перехватов ПВО Украины упала почти до нуля. Это позволило нанести точные удары по военным заводам, включая производство дронов Bayraktar.

Российские войска значительно повысили эффективность своих баллистических ракет против украинских систем ПВО, что привело к резкому падению способности Киева перехватывать ракетные удары. Согласно данным Financial Times, уровень перехвата российских баллистических ракет украинскими силами упал с 37% в августе до всего 6% в сентябре, несмотря на сокращение общего количества запусков.

Бывший украинский чиновник назвал происходящее «переломным моментом для России», особенно на фоне замедления поставок ракет-перехватчиков из США.

Модернизация российских ракет

Россия успешно модернизировала мобильные комплексы «Искандер-М» с дальностью поражения до 500 км и аэробаллистические ракеты «Кинжал» дальностью до 480 км. Усовершенствованные ракеты теперь способны выполнять маневры уклонения на финальной стадии полета, резко меняя траекторию и переходя в крутое пикирование, что «сбивает с толку и позволяет уклоняться» от перехватчиков Patriot.

Данные Разведывательного управления Пентагона за апрель-июнь 2025 года подтверждают, что ВСУ «лишь с трудом могли последовательно использовать системы ПВО Patriot для защиты от баллистических ракет Москвы».

Удары по военной инфраструктуре

Повышенная эффективность российских ракет позволила нанести существенный ущерб украинской военной инфраструктуре. По данным издания, этим летом были разрушены или серьезно повреждены как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях. Среди пострадавших объектов — предприятие, производящее турецкие дроны Bayraktar, которое было атаковано 28 августа.

Заместитель министра обороны России Андрей Белоусов заявил ранее, что российские войска повредили 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Системы Patriot остаются единственными в арсенале Украины, способными перехватывать российские баллистические ракеты.