0
9 часов
Новости

Россия угрожает национализацией в ответ на планы ЕС по активам

Россия ответит национализацией на попытки ЕС использовать замороженные активы
владимир путин
©rutube

В то время как страны ЕС обсуждают планы предоставления Украине кредита в размере €140 млрд под залог российских активов, Москва готовит ответные меры в виде ускоренной национализации западной собственности, пишет РБК.

Содержание
  1. Путин подписал указ об ускоренной приватизации
  2. ЕС рассматривает «репарационный кредит»
  3. Кремль предупреждает о последствиях
  4. G7 готовит усиление санкций

Путин подписал указ об ускоренной приватизации

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации, который позволяет проводить ускоренные продажи государственных активов в специальном порядке. Документ предусматривает сокращение сроков оценки имущества до 10 дней и ускоренную регистрацию права собственности. Ответственным за проведение таких сделок назначен государственный Промсвязьбанк.

По данным Bloomberg, источник близкий к российскому правительству сообщил, что указ направлен на ускорение продажи различных компаний — как российских, так и иностранных. Если Евросоюз начнет изымать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами.

В указе подчеркивается, что изменения являются ответом на «недружественные» действия США и союзных им государств.

ЕС рассматривает «репарационный кредит»

Лидеры Евросоюза на неформальном саммите в Копенгагене 1 октября обсуждают предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине «репарационного кредита» в размере €140 млрд под залог замороженных российских активов. По состоянию на июнь, в Европе заморожено около €194 млрд российских средств, из которых €185 млрд находятся в бельгийском Euroclear.

Согласно плану, Украина должна будет вернуть кредит только после того, как Россия выплатит репарации за ущерб от войны. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что речь не идет о конфискации активов: «Мы используем денежные резервы для кредита Украине».

Кремль предупреждает о последствиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы ЕС «незаконным изъятием российской собственности» и «воровством». «Те, кто будет воровать или присваивать наши активы или доходы от них, будут привлекаться к ответственности тем или иным образом», — заявил он.

Песков предупредил, что подобные действия «значительно ударят по тем, кто является основными депозитариями», особенно по странам, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности.

G7 готовит усиление санкций

Одновременно страны «Большой семерки» приближаются к соглашению о значительном ужесточении санкций против России. Проект заявления министров финансов G7 предусматривает новые меры в отношении ключевых секторов российской экономики — энергетики, финансов и военной промышленности.

В документе говорится о необходимости «максимального давления на российский экспорт нефти, являющийся основным источником доходов России». Это может означать введение санкций против крупнейших российских нефтяных компаний и «теневого флота» танкеров.

Похожие записи
0
02.10.2025
Новости

Срочников из Уфы морили голодом за отказ стать контрактниками

табличка призывная комиссия
Солдат-срочников из Башкирии пытались силой загнать на контрактную службу, ограничив в еде и звонках домой. Давление прекратилось после вмешательства депутата и военных следователей.
0
02.10.2025
Новости

Россия улучшила ракеты против украинской ПВО

ракета искандер
Российские Искандеры и Кинжалы научились уклоняться от систем Patriot, из-за чего эффективность перехватов ПВО Украины упала почти до нуля. Это позволило нанести точные удары по военным заводам, включая производство дронов Bayraktar.
0
02.10.2025
Новости

Россиян предупредили о неподъемных ценах на вывоз ТКО

складирование мусора
Российский экологический оператор прогнозирует десятикратный рост тарифов на вывоз мусора. Причина — острый дефицит перерабатывающих заводов и мест для полигонов.
0
02.10.2025
Новости

Две мощные солнечные вспышки вызвали магнитные бури в России

группа людей на фоне солнца
Две мощные солнечные вспышки класса М поразили Солнце 1 октября, спровоцировав магнитные бури на Земле и редкое полярное сияние над Россией третью ночь подряд.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.