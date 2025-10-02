Россия угрожает национализацией в ответ на планы ЕС по активам

Россия ответит национализацией на попытки ЕС использовать замороженные активы

В то время как страны ЕС обсуждают планы предоставления Украине кредита в размере €140 млрд под залог российских активов, Москва готовит ответные меры в виде ускоренной национализации западной собственности, пишет РБК.

Путин подписал указ об ускоренной приватизации

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации, который позволяет проводить ускоренные продажи государственных активов в специальном порядке. Документ предусматривает сокращение сроков оценки имущества до 10 дней и ускоренную регистрацию права собственности. Ответственным за проведение таких сделок назначен государственный Промсвязьбанк.

По данным Bloomberg, источник близкий к российскому правительству сообщил, что указ направлен на ускорение продажи различных компаний — как российских, так и иностранных. Если Евросоюз начнет изымать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами.

В указе подчеркивается, что изменения являются ответом на «недружественные» действия США и союзных им государств.

ЕС рассматривает «репарационный кредит»

Лидеры Евросоюза на неформальном саммите в Копенгагене 1 октября обсуждают предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине «репарационного кредита» в размере €140 млрд под залог замороженных российских активов. По состоянию на июнь, в Европе заморожено около €194 млрд российских средств, из которых €185 млрд находятся в бельгийском Euroclear.

Согласно плану, Украина должна будет вернуть кредит только после того, как Россия выплатит репарации за ущерб от войны. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что речь не идет о конфискации активов: «Мы используем денежные резервы для кредита Украине».

Кремль предупреждает о последствиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы ЕС «незаконным изъятием российской собственности» и «воровством». «Те, кто будет воровать или присваивать наши активы или доходы от них, будут привлекаться к ответственности тем или иным образом», — заявил он.

Песков предупредил, что подобные действия «значительно ударят по тем, кто является основными депозитариями», особенно по странам, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности.

G7 готовит усиление санкций

Одновременно страны «Большой семерки» приближаются к соглашению о значительном ужесточении санкций против России. Проект заявления министров финансов G7 предусматривает новые меры в отношении ключевых секторов российской экономики — энергетики, финансов и военной промышленности.

В документе говорится о необходимости «максимального давления на российский экспорт нефти, являющийся основным источником доходов России». Это может означать введение санкций против крупнейших российских нефтяных компаний и «теневого флота» танкеров.