Россия и Украина обменялись военнопленными — по 84 человека с каждой стороны

Россия вернула с Украины 84 своих военнослужащих. Столько же пленных ВСУ передали Киеву. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Вернувшиеся бойцы сейчас в Белоруссии.

Ещё 84 российских военнослужащих вернулись домой. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, состоялся очередной обмен пленными с Украиной по зеркальной формуле «84 на 84».

По информации ведомства, сейчас вернувшиеся бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в медучреждения Минобороны для дальнейшего лечения и полноценной реабилитации.

Переговоры и сам процесс обмена не обошлись без участия третьей стороны. В Минобороны особо отметили гуманитарное посредничество Объединённых Арабских Эмиратов. Эта страна уже не в первый раз помогает в организации подобных обменов, выступая гарантом договорённостей.

Этот обмен стал продолжением переговорного процесса, активизировавшегося после встреч делегаций в Стамбуле. Тогда стороны договорились о регулярных обменах и передаче тел погибших. По данным МИД ОАЭ, благодаря их посредничеству с начала конфликта было обменяно уже более четырёх тысяч человек с обеих сторон.