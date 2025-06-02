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Россельхознадзор Башкирии нашел поддельную сметану в «Светофоре»

©rutube

Контрольные органы обнаружили фальсификат молочной продукции в федеральной торговой сети. Проверка проводилась в одном из магазинов «Светофор» на территории республики.

Инспекция Россельхознадзора по Башкортостану выявила нарушения при анализе сметаны с заявленной жирностью 20 процентов. Лабораторные исследования Башкирской испытательной лаборатории установили присутствие растительных компонентов в составе молочного продукта.

Образец, изготовленный предприятием в Пермском крае, содержал растительные масла и жиры вместо натурального молочного жира. Такой состав противоречит требованиям действующего ГОСТа, регламентирующего производство настоящей сметаны.

Представители надзорного ведомства подчеркивают серьезность нарушения технологических норм при изготовлении молочной продукции. Фальсификация пищевых товаров влечет административную ответственность для производителей и поставщиков.

Потребителям рекомендуется внимательно изучать информацию на упаковке и при необходимости проводить независимую экспертизу качества приобретаемых товаров в специализированных лабораториях.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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