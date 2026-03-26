Роспотребнадзор назвал город Башкирии с наибольшим числом отравлений наркотическими веществами

Роспотребнадзор опубликовал статистику отравлений наркотическими веществами в Башкирии за январь–февраль 2026 года.

За первые два месяца текущего года в республике зарегистрирован 21 случай отравления наркотиками и психодислептиками, в девяти случаях пострадавшие погибли. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

За аналогичный период 2025 года ведомство зафиксировало 31 отравление, 17 — с летальным исходом.

Большинство случаев пришлось на Уфу: в столице республики произошло 15 из 21 отравления. Остальные зарегистрированы в Ишимбае, Нефтекамске, Салавате, Стерлитамаке, Туймазах и Кушнаренковском районе.