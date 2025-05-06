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Роскошный лайнер пришвартовался в Уфе

©Минтранс Башкирии

В Уфу впервые заглянул круизный теплоход «Павел Бажов» – в республиканском Минтрансе рассказали, что вчера вечером у Монумента Дружбы пришвартовался настоящий речной гигант.

Многопалубный красавец встал у причала, вызвав настоящий фурор среди местных. Жители Уфы весь день сегодня собираются на набережной, чтобы полюбоваться и сфотографироваться на фоне редкого гостя.

теплоход причалил в Уфе
©Минтранс Башкирии

У уфимцев в запасе всего несколько часов — уже в 21:00 «Бажов» снимется с якоря и отправится в сторону Казани через Агидель, Чайковский и Пермь.

Пассажиры лайнера, тем временем, осматривают местные достопримечательности и покупают сувениры с башкирским мёдом.

Интересно, почему раньше такие красавцы обходили Уфу стороной? Может, в речпорту наконец-то починили причал или просто решили расширить туристическую географию. В любом случае, Уфа заслуживает быть в маршруте круизных лайнеров не меньше, чем пафосная Казань.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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