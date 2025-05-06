В Уфу впервые заглянул круизный теплоход «Павел Бажов» – в республиканском Минтрансе рассказали, что вчера вечером у Монумента Дружбы пришвартовался настоящий речной гигант.

Многопалубный красавец встал у причала, вызвав настоящий фурор среди местных. Жители Уфы весь день сегодня собираются на набережной, чтобы полюбоваться и сфотографироваться на фоне редкого гостя.

У уфимцев в запасе всего несколько часов — уже в 21:00 «Бажов» снимется с якоря и отправится в сторону Казани через Агидель, Чайковский и Пермь.

Пассажиры лайнера, тем временем, осматривают местные достопримечательности и покупают сувениры с башкирским мёдом.

Интересно, почему раньше такие красавцы обходили Уфу стороной? Может, в речпорту наконец-то починили причал или просто решили расширить туристическую географию. В любом случае, Уфа заслуживает быть в маршруте круизных лайнеров не меньше, чем пафосная Казань.