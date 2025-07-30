Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest в России

Роскомнадзор заблокировал на территории России популярный сервис для измерения скорости интернета Speedtest. Официальная причина — угроза безопасности рунета

Популярный во всём мире сервис для измерения скорости интернет-соединения Speedtest от американской компании Ookla официально заблокирован в России. Решение принял Роскомнадзор (РКН), сославшись на «выявленные угрозы безопасности» для российского сегмента сети, пишет Lenta.ru.

В ведомстве пояснили, что доступ к ресурсу ограничен на основании постановления правительства от 2020 года о защите российского интернета. Какие именно угрозы были выявлены, не уточняется.

Взамен Роскомнадзор рекомендовал россиянам переходить на «доверенные российские сервисы». В качестве основной альтернативы ведомство продвигает собственное приложение «ПроСеть», разработанное подведомственным Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Оно доступно для скачивания в магазине приложений RuStore.

Слухи о возможной блокировке Speedtest ходили давно. Ещё в октябре 2024 года с такой инициативой выступила Международная академия связи (МАС), которую поддержали в Госдуме и ФСБ. Тогда утверждалось, что Ookla может сотрудничать со спецслужбами США и собирать данные о конфигурации российских сетей связи для организации кибератак.

Кроме того, у владельца сервиса уже были проблемы с российским законодательством. Компанию Ookla дважды, в 2022 и 2023 годах, штрафовали за отказ локализовать персональные данные российских пользователей на территории РФ.