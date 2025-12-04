0
2 часа
Новости

Роскомнадзор сообщил о блокировке Snapchat в России

Роскомнадзор объявил о полной блокировке сервиса Snapchat в России за использование его в преступных целях.
смартфон лежит на столе
©Imagen

На территории России полностью ограничен доступ к сервису обмена фото и видео Snapchat, сообщили в Роскомнадзоре. При этом технические ограничения начали поэтапно вводиться с 10 октября 2025 года. Ведомство указало, что решение принято в рамках действующих правил централизованного управления сетью связи общего пользования.

По данным, поступившим в Роскомнадзор от правоохранительных органов, сервис использовался для подготовки и координации террористических акций, вербовки участников, а также для совершения мошеннических и иных противоправных действий в отношении граждан России. Регулятор отметил, что блокировка направлена на пресечение использования платформы в противоправных целях.

Сервис Snapchat принадлежит компании Snap Inc. и предназначен для обмена фотографиями и видеозаписями, которые, как правило, доступны пользователю ограниченное время. Отмечается, что платформа пользуется популярностью у молодежной аудитории, однако отдельные показатели по числу пользователей в России в открытых отчетах компании не приводятся.

Ранее в России уже вводились различные ограничения в отношении зарубежных онлайн‑площадок и мессенджеров, в том числе из‑за требований к локализации данных и взаимодействию с российскими органами власти. Операторы связи информировали о затруднениях с получением СМС‑кодов и звонков для регистрации в Telegram и WhatsApp*, а также о дополнительных мерах по противодействию мошенничеству в этих сервисах.

В ряде регионов пользователи сообщали о временных сбоях в работе мобильного интернета и мессенджеров, в том числе в Башкирии, где фиксировались перебои с доступом к онлайн‑сервисам. Представители властей и операторов связи объясняли такие меры необходимостью усиления мер безопасности, в частности на фоне угроз использования беспилотных аппаратов.

* — WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

Похожие записи
1
29.11.2025
Новости

В Башкирии направят 30 млн рублей на охрану правительственных зданий

охранник
Хозяйственное управление Башкирии объявило тендер на охрану правительственных зданий. Контракт на 30 млн рублей охватывает период с января по апрель 2026 года.
0
29.11.2025
Новости

Путин утвердил поправки об обязательной оценке качества работы автошкол

сотрудник ГАИ возле автомобиля
Владимир Путин утвердил поправки, обязывающие МВД оценивать автошколы. Главные критерии — успешность сдачи экзаменов и безаварийная езда выпускников.
0
26.11.2025
Новости

В Госдуме назвали блокировку WhatsApp* «вопросом времени»

смартфон в руках
Зампред комитета ГД по экономполитике считает блокировку мессенджера неизбежной из-за постоянных нарушений российского законодательства и проблем с безопасностью данных.
0
15.11.2025
Новости

В Башкирии силовики отработают штурм военкомата: где пройдет операция

надпись фсб на куртке
Жителей Альшеевского района Башкирии предупредили о масштабной тренировке силовиков, которая состоится 17 ноября. Центром событий станет село Раевское, где пройдет плановое антитеррористическое учение.
0
15.11.2025
Общество

«Это деньги, выброшенные на ветер»: как борьба с БПЛА в Башкирии бьет по кошелькам жителей

айфон в руках
Заплатил за интернет, а получил «режим безопасности» — с такой реальностью сталкиваются жители Башкирии. Власти объясняют отключения мобильного интернета необходимостью защиты от атак беспилотников, но
1
15.11.2025
Происшествия

В Башкирии отменили введенный ранее режим опасности из-за беспилотников, работа аэропорта Уфы возобновлена

аэропорт уфа с улицы
В Республике Башкортостан утром 15 ноября был снят режим опасности, введенный из-за угрозы БПЛА. Тревога продолжалась более пяти часов. Сигнал об опасности поступил в 4:46 по местному времени, о чем население
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.