Роскомнадзор сообщил о блокировке Snapchat в России

Роскомнадзор объявил о полной блокировке сервиса Snapchat в России за использование его в преступных целях.

На территории России полностью ограничен доступ к сервису обмена фото и видео Snapchat, сообщили в Роскомнадзоре. При этом технические ограничения начали поэтапно вводиться с 10 октября 2025 года. Ведомство указало, что решение принято в рамках действующих правил централизованного управления сетью связи общего пользования.

По данным, поступившим в Роскомнадзор от правоохранительных органов, сервис использовался для подготовки и координации террористических акций, вербовки участников, а также для совершения мошеннических и иных противоправных действий в отношении граждан России. Регулятор отметил, что блокировка направлена на пресечение использования платформы в противоправных целях.

Сервис Snapchat принадлежит компании Snap Inc. и предназначен для обмена фотографиями и видеозаписями, которые, как правило, доступны пользователю ограниченное время. Отмечается, что платформа пользуется популярностью у молодежной аудитории, однако отдельные показатели по числу пользователей в России в открытых отчетах компании не приводятся.

Ранее в России уже вводились различные ограничения в отношении зарубежных онлайн‑площадок и мессенджеров, в том числе из‑за требований к локализации данных и взаимодействию с российскими органами власти. Операторы связи информировали о затруднениях с получением СМС‑кодов и звонков для регистрации в Telegram и WhatsApp*, а также о дополнительных мерах по противодействию мошенничеству в этих сервисах.

В ряде регионов пользователи сообщали о временных сбоях в работе мобильного интернета и мессенджеров, в том числе в Башкирии, где фиксировались перебои с доступом к онлайн‑сервисам. Представители властей и операторов связи объясняли такие меры необходимостью усиления мер безопасности, в частности на фоне угроз использования беспилотных аппаратов.

* — WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.