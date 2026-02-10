Роскомнадзор приступает к ограничению работы Telegram в России

Роскомнадзор начинает применять меры по ограничению работы Telegram. Пользователи сообщают о технических неполадках при загрузке медиафайлов и отправке сообщений.

Роскомнадзор приступил к техническому ограничению работы мессенджера Telegram. Регулятор замедляет трафик сервиса из-за несоблюдения российского законодательства. Информацию изданию РБК подтвердили источники в IT-отрасли и профильных государственных ведомствах.

Сбои в Telegram: почему не грузятся фото и видео с 10 февраля

Ограничительные меры планировали ввести во вторник, 10 февраля, однако один из источников РБК сообщил о досрочном запуске процессов. Пользователи фиксируют проблемы второй день подряд. Первые массовые жалобы появились 8 февраля: сообщения отправляются с задержкой, медиафайлы не грузятся, лента каналов не обновляется.

Сервисы мониторинга Downdetector и «Сбой.рф» регистрируют резкий рост отчетов о неполадках. Основная проблема — критическое падение скорости загрузки контента внутри приложения.

Сенатор Шейкин о причинах блокировки голосовых вызовов

Власти называют действия регулятора ответом на политику платформы. Сенатор Артем Шейкин пояснил, что санкции вводят поэтапно, так как администрация Telegram отказывается выполнять предписания по пресечению преступлений. Под ограничения уже попали аудио- и видеозвонки, теперь ограничивается скорость передачи файлов.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов дополнил картину: платформа игнорирует требования блокировать анонимные каналы с недостоверной информацией. Это стало формальным поводом для усиления давления.

Чем замедление трафика грозит пользователям в Башкирии и РФ

Мессенджер продолжит работать, но станет неудобным для потребления «тяжелого» контента. Текстовые сообщения будут проходить, а вот голосовые вызовы, загрузка фото и просмотр видео могут стать недоступны без дополнительных технических средств.

Интернет-омбудсмен Герман Клименко считает происходящее осознанной стратегией властей. По его мнению, замедление зарубежного сервиса должно стимулировать переход аудитории на российский аналог — мессенджер MAX.

История конфликта РКН и Павла Дурова

В августе 2025 года Роскомнадзор уже ограничивал голосовые вызовы в Telegram, ссылаясь на борьбу с телефонным мошенничеством. Осенью того же года ведомство ввело «частичные ограничения» за нарушение законов РФ.

Самый громкий конфликт произошел в апреле 2018 года, когда Telegram блокировали за отказ передать ФСБ ключи шифрования. Ограничения официально сняли только в июне 2020 года.

Издание «Ньюс-Баш» также фиксировало крупный сбой в работе мессенджера месяц назад, 10 января 2026 года. Тогда эксперты уже связывали проблемы с тестированием оборудования для регулирования трафика.