Новости

Роскомнадзор предъявил Telegram новую претензию

Регулятор настаивает на системных изменениях в мессенджере, где продолжают появляться сервисы незаконного сбора личной информации граждан.
Роскомнадзор предъявил Telegram новую претензию — ведомство требует от мессенджера полностью устранить техническую возможность для работы ботов, занимающихся незаконным распространением персональных данных жителей России. Об этом стало известно из комментария регулятора, предоставленного RT.

Почему Роскомнадзор недоволен борьбой Telegram с ботами для «пробива»

По данным РКН, платформа создала и продолжает поддерживать инфраструктуру, которая позволяет так называемым сервисам «интернет-пробива» формировать подробные досье на граждан, используя похищенные личные сведения. Администрация мессенджера удаляет подобные ресурсы по запросу надзорного органа — начиная с 2022 года заблокировано 8358 таких ботов, еженедельно их число сокращается примерно на сотню. Тем не менее регулятор констатирует: ситуация принципиально не меняется, на смену удалённым сервисам появляются новые.

Что конкретно требует РКН от мессенджера Павла Дурова

Роскомнадзор настаивает, чтобы Telegram самостоятельно выявлял и блокировал ботов, раскрывающих персональные данные россиян, исключил возможность поиска сервисов «пробива» внутри платформы и прекратил предоставлять им доступ к украденной информации. По мнению ведомства, речь идёт не о точечном удалении ботов, а о системном пересмотре архитектуры мессенджера.

Как уже ограничили работу Telegram в России: сбои и замедление трафика

Претензии к Telegram нарастали постепенно. Летом 2025 года в приложении были ограничены аудио- и видеозвонки. В феврале 2026 года РКН перешёл к замедлению работы мессенджера на территории России. Пользователи столкнулись с трудностями: сообщения не отправляются, чаты не загружаются, приложение зависает.

Заблокируют ли Telegram полностью с 1 апреля?

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что решение о замедлении принято из-за систематического нарушения мессенджером требований российского законодательства. По его данным, Telegram оставил без ответа порядка 150 тысяч запросов на удаление запрещённого контента. Дополнительным основанием для ограничений стало использование платформы мошенниками.

В СМИ появлялась информация о возможной полной блокировке мессенджера с 1 апреля в случае невыполнения требований, однако Роскомнадзор эти сведения официально не подтвердил.

Похожие записи
18.02.2026
Новости

Минцифры объяснило замедление Telegram: сервис проигнорировал 150 тысяч требований

Максут Шадаев подтвердил решение о замедлении Telegram. Платформа проигнорировала 150 тысяч требований об удалении запрещенки, включая экстремизм и детское порно.
17.02.2026
Новости

В России готовятся к отключению Telegram: названа дата полной блокировки

Источники сообщают о планах Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру с 1 апреля. Ведомство и эксперты прокомментировали вероятность реализации такого сценария.
10.02.2026
Новости

Роскомнадзор приступает к ограничению работы Telegram в России

Роскомнадзор начинает применять меры по ограничению работы Telegram. Пользователи сообщают о технических неполадках при загрузке медиафайлов и отправке сообщений.
13.01.2026
Новости

Суд оштрафовал москвичку на 3000 рублей за оскорбление в Telegram

Московский суд оштрафовал женщину на 3000 рублей за оскорбительное аудиосообщение. Анализируем судебную практику в Башкирии и правовые нормы защиты чести и достоинства.
25.12.2025
Новости

В Госдуме заявили об отсутствии планов по полному запрету VPN в 2026 году

Российские власти не будут вводить тотальный запрет на работу VPN-сервисов в следующем году. Депутаты считают, что полностью перекрывать доступ к анонимайзерам нельзя, так как они помогают пользователям обходить западные санкции.
23.12.2025
Новости

Госдума: Telegram не заблокируют до перехода авторов в мессенджер «Мах»

Власти не станут ограничивать доступ к Telegram, пока российские авторы и СМИ не переведут свою аудиторию в отечественный мессенджер «Мах». Мгновенное отключение платформы сейчас исключено, так как стране
