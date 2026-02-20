Регулятор настаивает на системных изменениях в мессенджере, где продолжают появляться сервисы незаконного сбора личной информации граждан.

Роскомнадзор предъявил Telegram новую претензию — ведомство требует от мессенджера полностью устранить техническую возможность для работы ботов, занимающихся незаконным распространением персональных данных жителей России. Об этом стало известно из комментария регулятора, предоставленного RT.

Почему Роскомнадзор недоволен борьбой Telegram с ботами для «пробива»

По данным РКН, платформа создала и продолжает поддерживать инфраструктуру, которая позволяет так называемым сервисам «интернет-пробива» формировать подробные досье на граждан, используя похищенные личные сведения. Администрация мессенджера удаляет подобные ресурсы по запросу надзорного органа — начиная с 2022 года заблокировано 8358 таких ботов, еженедельно их число сокращается примерно на сотню. Тем не менее регулятор констатирует: ситуация принципиально не меняется, на смену удалённым сервисам появляются новые.

Что конкретно требует РКН от мессенджера Павла Дурова

Роскомнадзор настаивает, чтобы Telegram самостоятельно выявлял и блокировал ботов, раскрывающих персональные данные россиян, исключил возможность поиска сервисов «пробива» внутри платформы и прекратил предоставлять им доступ к украденной информации. По мнению ведомства, речь идёт не о точечном удалении ботов, а о системном пересмотре архитектуры мессенджера.

Как уже ограничили работу Telegram в России: сбои и замедление трафика

Претензии к Telegram нарастали постепенно. Летом 2025 года в приложении были ограничены аудио- и видеозвонки. В феврале 2026 года РКН перешёл к замедлению работы мессенджера на территории России. Пользователи столкнулись с трудностями: сообщения не отправляются, чаты не загружаются, приложение зависает.

Заблокируют ли Telegram полностью с 1 апреля?

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что решение о замедлении принято из-за систематического нарушения мессенджером требований российского законодательства. По его данным, Telegram оставил без ответа порядка 150 тысяч запросов на удаление запрещённого контента. Дополнительным основанием для ограничений стало использование платформы мошенниками.

В СМИ появлялась информация о возможной полной блокировке мессенджера с 1 апреля в случае невыполнения требований, однако Роскомнадзор эти сведения официально не подтвердил.