Росгидромет направит 147 млн рублей на контроль воздуха в Башкирии

После многолетних судебных тяжб Росгидромет всё-таки выделит 147 млн рублей. На эти деньги в Нефтекамске и Октябрьском появятся посты контроля воздуха.

Почти 150 миллионов рублей направят на организацию системы наблюдения за атмосферой в двух башкирских городах. Деньги пойдут на создание постов в Нефтекамске и Октябрьском, пишет «Ъ-Уфа». Эта сумма — итог долгой и запутанной юридической истории.

На выделенные средства планируется закупить стационарные пункты, приборы для химлабораторий и служебные автомобили. Кроме того, ежегодное обслуживание новой системы потребует ещё около 13 миллионов рублей из бюджета.

Вся эта история завертелась ещё в 2022 году. Тогда природоохранная прокуратура потребовала от властей усилить контроль за экологией. Фемида встала на сторону надзорного ведомства, обязав Росгидромет профинансировать установку наблюдательных станций.

Росгидромет и Башгидромет пытались оспорить вердикт, но безуспешно. Юридическая сага тянулась, словно дешёвый сериал, где ведомства перекидывали ответственность друг на друга. В какой-то момент к делу даже привлекли Минэкологии республики.

В конечном счёте кассационный суд поставил точку. Ответственность за контроль воздуха была возложена солидарно на Минэкологии, Башгидромет и Росгидромет. Теперь им придётся сообща решать, как сделать воздух в городах чище. Или хотя бы точнее измерять его состав.