0
3 часа
Новости

Росгидромет направит 147 млн рублей на контроль воздуха в Башкирии

После многолетних судебных тяжб Росгидромет всё-таки выделит 147 млн рублей. На эти деньги в Нефтекамске и Октябрьском появятся посты контроля воздуха.
выбросы в воздух
©youtube

Почти 150 миллионов рублей направят на организацию системы наблюдения за атмосферой в двух башкирских городах. Деньги пойдут на создание постов в Нефтекамске и Октябрьском, пишет «Ъ-Уфа». Эта сумма — итог долгой и запутанной юридической истории.

На выделенные средства планируется закупить стационарные пункты, приборы для химлабораторий и служебные автомобили. Кроме того, ежегодное обслуживание новой системы потребует ещё около 13 миллионов рублей из бюджета.

Вся эта история завертелась ещё в 2022 году. Тогда природоохранная прокуратура потребовала от властей усилить контроль за экологией. Фемида встала на сторону надзорного ведомства, обязав Росгидромет профинансировать установку наблюдательных станций.

Росгидромет и Башгидромет пытались оспорить вердикт, но безуспешно. Юридическая сага тянулась, словно дешёвый сериал, где ведомства перекидывали ответственность друг на друга. В какой-то момент к делу даже привлекли Минэкологии республики.

В конечном счёте кассационный суд поставил точку. Ответственность за контроль воздуха была возложена солидарно на Минэкологии, Башгидромет и Росгидромет. Теперь им придётся сообща решать, как сделать воздух в городах чище. Или хотя бы точнее измерять его состав.

Похожие записи
0
01.09.2025
Происшествия

12-летний артист цирка упал с каната во время репетиции в Башкирии

сумка скорой помощи
В Нефтекамске 12-летний артист цирка упал с 11-метровой высоты на репетиции. Он в тяжелом состоянии, следователи возбудили уголовное дело.
0
01.09.2025
Новости

«Бирскую крепость» завалили мусором после исторического фестиваля

мусор на поле
В башкирском Бирске после фестиваля реконструкторов остались горы отходов. Жители в ярости ищут виноватых, а организаторы кивают на погоду.
0
29.08.2025
Новости

В Башкирии жители села рискуют здоровьем из-за свалки под окнами

свалка мусора
Огромная свалка под боком у села Красная Горка в Башкирии официально закрыта, но продолжает расти. Эколог бьёт тревогу: она может загореться в любой момент.
0
27.08.2025
Криминал

В Башкирии возбудили дело на подростков, державших в страхе сверстников

драка детей
В башкирском Октябрьском группа подростков держала в страхе сверстников: избивала, унижала и отбирала деньги. Родители жаловались, но безрезультатно. Теперь историей занялся Следственный комитет.
0
27.08.2025
Криминал

В Башкирии задержали браконьера, выловившего краснокнижного хариуса

хариус
Житель Башкирии решил порыбачить в заказнике «Бижбулякский» и выловил три хариуса из Красной книги. Теперь его скромный улов может стать поводом для уголовного дела.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.