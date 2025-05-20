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Робот-нюхач из Уфы сдаст всех загрязнителей

©UTV

На выставке «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе показали экобота, который круглосуточно отслеживает опасные выбросы. Источник — UTV.

Зовут железного эколога «Лаборант» — этот мобильный помощник от «НПО Прибор Ганк» может работать сутки напролёт, анализируя воздух на превышение ПДК сразу по 16 веществам.

экобот
©UTV

Особенности этого трудяги впечатляют: без подзарядки проезжает 20 км по территории завода или города, легко обходит препятствия, работает ночью и под дождём. Только в сильный мороз ниже -20°C начинает давать сбои.

Создатели похвастались, что робот может не только анализировать химические вещества, но и выполнять функции охранника или доставщика. Несколько предприятий уже взяли экоботов на службу, но какие именно — производитель загадочно умолчал.

А тем временем министр экологии Башкирии Нияз Фазылов недавно признавался, что источники выбросов найти практически невозможно. Может, пора целую группу таких роботов на улицы выпустить? Только представьте: пока чиновники разводят руками, механические контролёры уже фиксируют, кто и где загрязняет воздух.

Отличная разработка, конечно, но что-то подсказывает, что данные с этих роботов будут такими же секретными, как и список предприятий, которые их уже используют.

экология в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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