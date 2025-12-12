РКН опроверг новые ограничения для Telegram в России

Роскомнадзор 12 декабря 2025 года опроверг информацию о введении новых ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram. Ведомство направило официальный комментарий в ответ на жалобы пользователей о замедлении работы сервиса, сообщает РИА Новости.

Представители регулятора заявили, что в настоящее время к данному сервису новых мер не применяется. Ранее в ряде Telegram-каналов распространилась информация о целенаправленном замедлении передачи данных через приложение.

Пользователи мессенджера на протяжении нескольких дней фиксировали проблемы с загрузкой медиафайлов. Жалобы поступали от абонентов всех крупных операторов связи. Параллельно владельцы устройств на iOS получали настойчивые уведомления о необходимости срочного обновления приложения.

Ограничения в работе Telegram в России вводились поэтапно на протяжении 2025 года. В августе Роскомнадзор частично заблокировал голосовые и видеозвонки в мессенджере — такую меру ведомство объяснило борьбой с мошенничеством и террористической вербовкой.

К декабрю звонки через мессенджер перестали работать у большинства российских пользователей без дополнительных технических решений. По оценкам экспертов, функция недоступна для 70–80 процентов аудитории.

Депутат Госдумы Антон Немкин ранее объяснил, почему включение Telegram в белый список интернет-ресурсов невозможно. Он указал на иностранную юрисдикцию сервиса.

В октябре 2025 года жители Башкирии столкнулись с проблемами при регистрации новых аккаунтов в Telegram. Операторы связи начали блокировать SMS-сообщения с кодами подтверждения. Ранее после августовских ограничений голосовой трафик в мобильных сетях страны вырос на 25 процентов, в Москве — более чем на 50 процентов.

4 декабря Роскомнадзор объявил о полной блокировке Snapchat в России за использование в преступных целях. Ведомство также ранее заблокировало сервис измерения скорости интернета Speedtest.