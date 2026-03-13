Рита Самигуллина вновь возглавила Стерлитамакский район Башкирии

Совет Стерлитамакского района утвердил Риту Самигуллину на новый срок в должности главы администрации. Радий Хабиров лично поздравил её с назначением.

На заседании в марте 2026 года народные избранники переизбрали Риту Самигуллину главой администрации Стерлитамакского района. Она продолжит работу на новый срок полномочий.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, приехавший в район с рабочим визитом, лично поздравил её с назначением.

Какие награды есть у Самигуллиной

Самигуллина имеет ряд профессиональных наград — нагрудный знак и благодарственное письмо Минобразования республики, почётную грамоту Минпросвещения России, а также благодарность федерального Министерства сельского хозяйства. В 2022 году ей присвоено почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан».

Как Самигуллина возглавила район в 2024 году

Рита Самигуллина впервые возглавила Стерлитамакский район в феврале 2024 года — тогда народные избранники единогласно утвердили её кандидатуру. Она пришла на смену Евгению Волкову, который досрочно сложил полномочия 8 декабря 2023 года по собственному желанию.

Кто руководил районом до переизбрания

Срок полномочий Самигуллиной истёк 14 февраля 2026 года, после чего стартовал конкурс на замещение должности. По данным портала rusprofile.ru, с 26 февраля 2026 года обязанности главы временно исполнял Салават Муртазин. До прихода в муниципальное управление Самигуллина работала директором Мелеузовского многопрофильного колледжа. В 2013–2016 гг. работала замглавы администрации района.

43 820 жителей и занятость 59,6%

По данным портала bdex.ru, численность населения Стерлитамакского района на 1 июля 2025 года составляет 43 820 человек. По Росстату, на начало 2022 года в районе проживали 44 183 человека — население немного сократилось за 3,5 года. Уровень официальной занятости — 59,6% (26 117 человек), число пенсионеров — 12 708 человек (29%), безработных — 2 542 человека (5,8%).

Переизбрание глав — обычная практика в Башкирии

Переназначение глав районов — обычная практика для Башкортостана: в феврале 2026 года ту же процедуру прошла глава Благовещенского района Анна Карабанова. В Башкирии действует система интернет-оценки эффективности глав муниципалитетов, средний показатель удовлетворённости населения в 2024 году составил 88,04%.