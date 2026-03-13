0
10 часов
Новости

Рита Самигуллина вновь возглавила Стерлитамакский район Башкирии

Совет Стерлитамакского района утвердил Риту Самигуллину на новый срок в должности главы администрации. Радий Хабиров лично поздравил её с назначением.
©Рита Самигуллина / ВКонтакте

На заседании в марте 2026 года народные избранники переизбрали Риту Самигуллину главой администрации Стерлитамакского района. Она продолжит работу на новый срок полномочий.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, приехавший в район с рабочим визитом, лично поздравил её с назначением.

Какие награды есть у Самигуллиной

Самигуллина имеет ряд профессиональных наград — нагрудный знак и благодарственное письмо Минобразования республики, почётную грамоту Минпросвещения России, а также благодарность федерального Министерства сельского хозяйства. В 2022 году ей присвоено почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан».

Как Самигуллина возглавила район в 2024 году

Рита Самигуллина впервые возглавила Стерлитамакский район в феврале 2024 года — тогда народные избранники единогласно утвердили её кандидатуру. Она пришла на смену Евгению Волкову, который досрочно сложил полномочия 8 декабря 2023 года по собственному желанию.

Кто руководил районом до переизбрания

Срок полномочий Самигуллиной истёк 14 февраля 2026 года, после чего стартовал конкурс на замещение должности. По данным портала rusprofile.ru, с 26 февраля 2026 года обязанности главы временно исполнял Салават Муртазин. До прихода в муниципальное управление Самигуллина работала директором Мелеузовского многопрофильного колледжа. В 2013–2016 гг. работала замглавы администрации района.

43 820 жителей и занятость 59,6%

По данным портала bdex.ru, численность населения Стерлитамакского района на 1 июля 2025 года составляет 43 820 человек. По Росстату, на начало 2022 года в районе проживали 44 183 человека — население немного сократилось за 3,5 года. Уровень официальной занятости — 59,6% (26 117 человек), число пенсионеров — 12 708 человек (29%), безработных — 2 542 человека (5,8%).

Переизбрание глав — обычная практика в Башкирии

Переназначение глав районов — обычная практика для Башкортостана: в феврале 2026 года ту же процедуру прошла глава Благовещенского района Анна Карабанова. В Башкирии действует система интернет-оценки эффективности глав муниципалитетов, средний показатель удовлетворённости населения в 2024 году составил 88,04%.

Похожие записи
0
12.03.2026
Новости

В Башкирии назначили главу Татышлинского района: кто такой Ринат Магзумов

герб башкирии
Депутаты Татышлинского района утвердили Рината Магзумова врио главы после отставки Фанура Шайхисламова, переведённого руководить Минкультом Башкирии.
0
12.03.2026
Культура

Бывший глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов стал и. о. министра культуры Башкирии

Фанур Шайхисламов
Фанур Шайхисламов занял должность исполняющего обязанности министра культуры Башкортостана. Ранее он руководил Татышлинским районом. Кадровое решение приняли на фоне уголовного дела против экс-главы ведомства Амины Шафиковой.
0
27.02.2026
Культура

В Башкирии назначили временного главу Минкультуры: что известно о Наталье Лапшиной

Наталья Лапшина
Первый замминистра Наталья Лапшина стала исполняющей обязанности главы Минкультуры Башкирии после ареста Амины Шафиковой по делу о растрате и взятках.
0
24.02.2026
Новости

В Башкирии мэром Кумертау вновь избрали экс-главврача Олега Астахова

Олег Астахов
Олег Астахов снова возглавил Кумертау — депутаты горсовета не выдвинули ему альтернативы и проголосовали единогласно. Город входит в число наиболее проблемных в Башкирии по ряду социальных показателей.
0
20.02.2026
Новости

Александр Голуб назначен начальником управления Росгвардии по Башкирии

Александр Голуб
Управление Росгвардии по Башкортостану возглавил полковник полиции Александр Голуб — уроженец Уфы, начинавший карьеру в МВД республики и до последнего назначения руководивший ведомством в Марий Эл.
0
16.02.2026
Политика

Глава Башкирии назначил Ольгу Кабанову министром семьи и труда республики

Ольга Кабанова
Глава Башкирии Радий Хабиров назначил Ольгу Кабанову новым министром семьи, труда и социальной защиты населения. Она сменила Ленару Иванову, возглавлявшую ведомство более 15 лет.
0
16.02.2026
Политика

Экс-глава Росгвардии Башкирии стал помощником Хабирова

Александр Бурдо
Руководивший управлением Росгвардии по Башкортостану с 2019 года Александр Бурдо перешёл на гражданскую службу — он назначен помощником главы республики Радия Хабирова.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.