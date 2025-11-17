«Рискуют собой каждый день»: в Башкирии особую категорию бойцов СВО признают ветеранами

В Башкирии готовят поправки в законодательство, которые предоставят статус ветеранов боевых действий военнослужащим из спасательных формирований, занятым разминированием территорий в зоне СВО. Соответствующий законопроект рассматривает Госсобрание-Курултай республики.

По словам спикера парламента Константина Толкачёва, эти специалисты ежедневно рискуют жизнью, обеспечивая безопасность мирного населения и выполнение боевых задач, что требует от них огромного мужества и высокого профессионализма. Он подчеркнул, что государство обязано обеспечить их всеми необходимыми социальными гарантиями.

Новый статус даст право на ряд льгот: ежемесячную денежную выплату, 50-процентную компенсацию расходов на ЖКУ и капремонт, налоговые вычеты и преимущества при поступлении в учебные заведения.

Для тех спасателей, кто в ходе работ получил ранение, контузию или увечье, предусмотрен статус инвалида боевых действий с расширенным пакетом мер поддержки.

Данная инициатива является развитием федерального закона, подписанного президентом Владимиром Путиным в июле этого года. Тот документ распространил ветеранский статус на сапёров МЧС, работающих в новых регионах России.