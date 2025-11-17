0
«Рискуют собой каждый день»: в Башкирии особую категорию бойцов СВО признают ветеранами

В Башкирии готовят поправки в законодательство, которые предоставят статус ветеранов боевых действий военнослужащим из спасательных формирований, занятым разминированием территорий в зоне СВО. Соответствующий законопроект рассматривает Госсобрание-Курултай республики.
По словам спикера парламента Константина Толкачёва, эти специалисты ежедневно рискуют жизнью, обеспечивая безопасность мирного населения и выполнение боевых задач, что требует от них огромного мужества и высокого профессионализма. Он подчеркнул, что государство обязано обеспечить их всеми необходимыми социальными гарантиями.

Новый статус даст право на ряд льгот: ежемесячную денежную выплату, 50-процентную компенсацию расходов на ЖКУ и капремонт, налоговые вычеты и преимущества при поступлении в учебные заведения.

Для тех спасателей, кто в ходе работ получил ранение, контузию или увечье, предусмотрен статус инвалида боевых действий с расширенным пакетом мер поддержки.

Данная инициатива является развитием федерального закона, подписанного президентом Владимиром Путиным в июле этого года. Тот документ распространил ветеранский статус на сапёров МЧС, работающих в новых регионах России.

17.11.2025
«Хочу мягко подготовить тетю»: блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал о трагической вести с зоны СВО

Рустам Набиев
Известный общественный деятель из Уфы Рустам Набиев сообщил в своих социальных сетях о трагедии в семье. Его двоюродный брат, участвующий в специальной военной операции, перестал выходить на связь 8 сентября
15.11.2025
Инициативу Башкирии о принудительной стерилизации животных отклонили на федеральном уровне

кошка лежит на полу
Идею башкирских депутатов об обязательной стерилизации домашних животных не поддержали в Совете законодателей РФ. Комиссия по экологии рекомендовала Госсобранию республики не выносить проект на рассмотрение
14.11.2025
В Башкирии резко поднимут налоги для работающих мигрантов

деньги, рубли, калькулятор
С 2026 года иностранным работникам в Башкирии придётся платить за трудовой патент на 35% больше. Ежемесячный платёж вырастет до 8500 рублей. Власти объясняют это ростом зарплат и необходимостью уравнять налоговую нагрузку.
13.11.2025
В Башкирии осудили мошенника, нажившегося на отце пропавшего бойца СВО

Житель Кумертау представился сослуживцем пропавшего без вести бойца СВО. Он пообещал вернуть парня домой и выманил у его отца 107 тысяч рублей.
13.11.2025
«Сухой закон» на Новый год в Башкирии: почему власти считают, что запрет приведёт к росту смертей, а не к трезвости

бутылки с алкоголем
Власти Башкирии раскритиковали идею полного запрета продажи алкоголя на Новый год. Узнайте, почему эксперты считают, что это приведет к росту суррогата и отравлений.
12.11.2025
«Это оскорбление»: в Башкирии волонтеры раскритиковали качество помощи бойцам СВО

вещи для бойцов сво
Активисты движения «Надежный тыл Башкортостана» возмущены. Вместо нужной одежды для раненых им несут старое тряпьё, дырявые носки и женские кофты.
10.11.2025
Прослуживший два года в зоне СВО чиновник получил высокий пост в Башкирии

Ильмир Аглиулин
Участник СВО Ильмир Аглиулин возглавил управление в администрации главы Башкирии. Команду готовят к политическим событиям 2026 года.
06.11.2025
Депутаты из Башкирии предложили способ вернуть подаренное жильё

ключи от квартиры лежат на деньгах
Депутаты из Башкирии внесли в Госдуму проект закона, который позволит дарителям забрать жильё обратно, если одаряемый умер. На всё про всё дадут полгода, чтобы избежать хаоса с наследством.
