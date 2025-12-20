Резиденция Кыш Бабая в Башкирии открылась у шихана Торатау: график работы и цены на вход

Программа и развлечения
Организаторы не ограничились встречей с волшебником. На территории геопарка работают площадки для активного отдыха:
- катание на снегоходах, санях и тюбинге («банане»);
- стрельба из традиционного башкирского лука;
- творческие мастер-классы.
Вечерняя развлекательная программа у главной елки начинается ежедневно в 17:00.
Цены и условия посещения
Вход на территорию этнокомплекса и участие в уличных гуляньях — свободные.
Билет требуется только для входа в юрту Кыш Бабая. Стоимость — 350 рублей с человека. За эти деньги ребенок сможет пообщаться с Дедом Морозом, рассказать стихотворение и сфотографироваться.
Режим работы
Резиденция будет открыта 23 дня подряд.
- Даты: с 20 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
- Время: с 11:00 до 22:00.
Этой зимой в Башкирии готовятся к открытию минимум восемь резиденций Деда Мороза в разных районах республики. Локация у Торатау пользуется высоким спросом: в один из прошлых сезонов юрту посетили более 2000 человек. Официальные новогодние выходные в регионе продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.