Резиденция Кыш Бабая в Башкирии открылась у шихана Торатау: график работы и цены на вход

20 декабря в 13:00 у подножия шихана Торатау в Ишимбайском районе заработала резиденция Кыш Бабая. Башкирский Дед Мороз и его внучка Кархылыу принимают гостей в юрте ежедневно до конца зимних каникул.

Программа и развлечения

Организаторы не ограничились встречей с волшебником. На территории геопарка работают площадки для активного отдыха:

катание на снегоходах, санях и тюбинге («банане»);

стрельба из традиционного башкирского лука;

творческие мастер-классы.

Вечерняя развлекательная программа у главной елки начинается ежедневно в 17:00.

Цены и условия посещения

Вход на территорию этнокомплекса и участие в уличных гуляньях — свободные.

Билет требуется только для входа в юрту Кыш Бабая. Стоимость — 350 рублей с человека. За эти деньги ребенок сможет пообщаться с Дедом Морозом, рассказать стихотворение и сфотографироваться.

Режим работы

Резиденция будет открыта 23 дня подряд.

: с 20 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Время: с 11:00 до 22:00.

Этой зимой в Башкирии готовятся к открытию минимум восемь резиденций Деда Мороза в разных районах республики. Локация у Торатау пользуется высоким спросом: в один из прошлых сезонов юрту посетили более 2000 человек. Официальные новогодние выходные в регионе продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.