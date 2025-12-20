0
Резиденция Кыш Бабая в Башкирии открылась у шихана Торатау: график работы и цены на вход

20 декабря в 13:00 у подножия шихана Торатау в Ишимбайском районе заработала резиденция Кыш Бабая. Башкирский Дед Мороз и его внучка Кархылыу принимают гостей в юрте ежедневно до конца зимних каникул.
башкирский кыш бабай
©официальный сайт геопарка «Торатау»
Содержание
  1. Программа и развлечения
  2. Цены и условия посещения
  3. Режим работы

Программа и развлечения

Организаторы не ограничились встречей с волшебником. На территории геопарка работают площадки для активного отдыха:

  • катание на снегоходах, санях и тюбинге («банане»);
  • стрельба из традиционного башкирского лука;
  • творческие мастер-классы.

Вечерняя развлекательная программа у главной елки начинается ежедневно в 17:00.

Цены и условия посещения

Вход на территорию этнокомплекса и участие в уличных гуляньях — свободные.

Билет требуется только для входа в юрту Кыш Бабая. Стоимость — 350 рублей с человека. За эти деньги ребенок сможет пообщаться с Дедом Морозом, рассказать стихотворение и сфотографироваться.

Режим работы

Резиденция будет открыта 23 дня подряд.

  • Даты: с 20 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
  • Время: с 11:00 до 22:00.

Этой зимой в Башкирии готовятся к открытию минимум восемь резиденций Деда Мороза в разных районах республики. Локация у Торатау пользуется высоким спросом: в один из прошлых сезонов юрту посетили более 2000 человек. Официальные новогодние выходные в регионе продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.

