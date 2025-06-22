Режиссер из Уфы создала духи с запахом седла и кумыса в честь Салавата Юлаева

UTV сообщает о необычном творческом проекте уфимского режиссера. Тансулпан Буракаева представила парфюмерную трилогию, посвященную национальному герою башкирского народа.

Коллекция получила названия «Кочевье», «Звон подков» и «Тоска по Родине». Каждый аромат отражает определенный этап жизненного пути Салавата Юлаева. Флаконы объемом 35 миллилитров выпущены ограниченным тиражом.

Создательница использовала профессиональные парфюмерные компоненты в сочетании с натуральными тинктурами башкирских трав. В композициях звучат эфирные масла местных растений и необычные ноты.

Один из ароматов передает запах потертого седла и Балтийского моря. Другой сочетает медовые аккорды с кумысными нотами. Третий воплощает ностальгию по родным краям через растительные экстракты.

Идея родилась во время киноэкспедиции 2018 года, когда режиссер проследила маршрут героя от башкирских степей до места каторги в Эстонии. Путешествие по городам России и Прибалтики вдохновило на создание ольфакторной истории.

Буракаева приурочила презентацию к республиканскому фольклорному празднику «Салауат йыйыны». Мероприятие прошло 14 июня в Салаватском районе и было посвящено 271-й годовщине со дня рождения национального героя.