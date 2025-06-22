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Режиссер из Уфы создала духи с запахом седла и кумыса в честь Салавата Юлаева

©UTV

UTV сообщает о необычном творческом проекте уфимского режиссера. Тансулпан Буракаева представила парфюмерную трилогию, посвященную национальному герою башкирского народа.

Коллекция получила названия «Кочевье», «Звон подков» и «Тоска по Родине». Каждый аромат отражает определенный этап жизненного пути Салавата Юлаева. Флаконы объемом 35 миллилитров выпущены ограниченным тиражом.

Создательница использовала профессиональные парфюмерные компоненты в сочетании с натуральными тинктурами башкирских трав. В композициях звучат эфирные масла местных растений и необычные ноты.

Один из ароматов передает запах потертого седла и Балтийского моря. Другой сочетает медовые аккорды с кумысными нотами. Третий воплощает ностальгию по родным краям через растительные экстракты.

Идея родилась во время киноэкспедиции 2018 года, когда режиссер проследила маршрут героя от башкирских степей до места каторги в Эстонии. Путешествие по городам России и Прибалтики вдохновило на создание ольфакторной истории.

Буракаева приурочила презентацию к республиканскому фольклорному празднику «Салауат йыйыны». Мероприятие прошло 14 июня в Салаватском районе и было посвящено 271-й годовщине со дня рождения национального героя.

Сколько стоят ароматы и где их можно купить?
Как долго создаются такие ароматы?
Планируются ли другие исторические серии?
Как реагируют парфюмеры на такие эксперименты?
Можно ли повторить такие ароматы дома?
Есть ли аналоги в других регионах России?
Как правильно носить такие концептуальные ароматы?
Планируется ли документальный фильм о проекте?
Как отнеслись к проекту потомки Салавата Юлаева?
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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