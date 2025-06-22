Режиссер из Уфы создала духи с запахом седла и кумыса в честь Салавата Юлаева

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UTV сообщает о необычном творческом проекте уфимского режиссера. Тансулпан Буракаева представила парфюмерную трилогию, посвященную национальному герою башкирского народа.
Коллекция получила названия «Кочевье», «Звон подков» и «Тоска по Родине». Каждый аромат отражает определенный этап жизненного пути Салавата Юлаева. Флаконы объемом 35 миллилитров выпущены ограниченным тиражом.
Создательница использовала профессиональные парфюмерные компоненты в сочетании с натуральными тинктурами башкирских трав. В композициях звучат эфирные масла местных растений и необычные ноты.
Один из ароматов передает запах потертого седла и Балтийского моря. Другой сочетает медовые аккорды с кумысными нотами. Третий воплощает ностальгию по родным краям через растительные экстракты.
Идея родилась во время киноэкспедиции 2018 года, когда режиссер проследила маршрут героя от башкирских степей до места каторги в Эстонии. Путешествие по городам России и Прибалтики вдохновило на создание ольфакторной истории.
Буракаева приурочила презентацию к республиканскому фольклорному празднику «Салауат йыйыны». Мероприятие прошло 14 июня в Салаватском районе и было посвящено 271-й годовщине со дня рождения национального героя.
Сколько стоят ароматы и где их можно купить?
Точная стоимость серии «Кочевье», «Звон подков» и «Тоска по Родине» не раскрывается, но аналогичные этнопарфюмы от башкирских создателей стоят от 2500 до 4500 рублей за флакон 30-35 мл. Приобрести ароматы можно в специализированных парфюмерных бутиках Уфы или напрямую у автора через социальные сети. Лимитированный тираж делает их коллекционными.
Как долго создаются такие ароматы?
Работа над серией занимает около года, что соответствует стандартам создания концептуальных ароматов. Каждый парфюм требует минимум два месяца для вызревания композиции, а сложные этнические ароматы с натуральными компонентами нуждаются в еще более длительной выдержке для правильного раскрытия всех нот.
Планируются ли другие исторические серии?
Тансулпан Буракаева не раскрывает планы по расширению линейки, но успех проекта может вдохновить на создание ароматов, посвященных другим башкирским героям или историческим событиям. В республике уже есть опыт создания парфюмов на тему «Семи девушек» и других народных легенд.
Как реагируют парфюмеры на такие эксперименты?
Профессиональное сообщество относится к этнопарфюмерии с интересом, особенно когда проекты имеют глубокую культурную основу. Эксперты отмечают важность правильного баланса между концептуальностью и носкостью аромата. Главное - чтобы композиция не превратилась в простой набор «вкусных» нот без смысловой нагрузки.
Можно ли повторить такие ароматы дома?
Самостоятельное создание подобных композиций крайне сложно из-за необходимости профессиональных знаний в области парфюмерии и доступа к качественным компонентам. Тинктуры из башкирских трав можно приготовить дома, но создание гармоничной композиции требует понимания взаимодействия различных ароматических молекул и времени для вызревания.
Есть ли аналоги в других регионах России?
Тренд на региональную этнопарфюмерию набирает обороты по всей стране. NŌSE perfumes создавал ароматы «Лес» и «Степь» для Башкирии, отражающие природное многообразие региона. Подобные проекты реализуются в Сибири, на Алтае и в других регионах с богатой культурной историей.
Как правильно носить такие концептуальные ароматы?
Концептуальные ароматы требуют особого подхода - их носят не для соблазнения, а для самовыражения. Такие парфюмы лучше использовать в небольших количествах, позволяя композиции раскрыться постепенно. Идеально подходят для культурных мероприятий, музеев, театров или просто для создания особого настроения.
Планируется ли документальный фильм о проекте?
Информации о планах съемок документального фильма нет, но учитывая кинематографический опыт Тансулпан Буракаевой и растущий интерес к ароматерапии в российском медиапространстве, такой проект вполне возможен. Тема влияния запахов на эмоции и культурную память становится все более популярной.
Как отнеслись к проекту потомки Салавата Юлаева?
В Салаватском районе, где едва ли не в каждой семье считают себя потомками национального героя, проект встретили с интересом. Особенно важно, что презентация состоялась на традиционном празднике «Салауат йыйыны» на исторической родине героя, что придало событию особую символическую значимость и культурную ценность.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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