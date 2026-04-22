Республиканский субботник в Башкирии пройдёт 25 апреля

21 апреля, в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой, глава Башкирии Радий Хабиров объявил о проведении республиканского субботника. Мероприятие намечено на 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Перед этим начальник Контрольного управления республики Александр Линкевич доложил о ходе весеннего благоустройства территорий. Работу муниципалитетов он в целом оценил положительно, однако констатировал, что объём предстоящих работ остаётся значительным. Среди первоочередных задач — ликвидация дорожного смёта, очистка парков от прошлогодней листвы и приведение в порядок территорий вблизи контейнерных площадок.

Хабиров призвал не снижать темп работы и обязал заблаговременно проинформировать жителей о предстоящем субботнике.

— Давайте, докачивайте всю эту историю. Выходим, чистим, убираем, чтобы все чисто у нас было, — заявил руководитель республики.

Напомним, ещё 14 апреля на оперативном совещании правительство Башкирии объявило о субботнике на всей территории республики. Тогда же Хабиров раскритиковал состояние федеральных трасс и потребовал привлечь к ответственности отвечающих за их уборку. Руководителям предприятий он предложил отпускать сотрудников на час-два раньше, чтобы те могли навести порядок в своих районах.

Ранее в Стерлитамаке в рамках акции «Зелёная Башкирия» уборка продлится до 10 мая. Первый городской субботник там уже состоялся, в нём приняли участие около двух тысяч человек.

По данным министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова, в 2025 году в Башкирии прошло более 20 тысяч экологических акций. По итогам Всероссийской акции «Вода России», Башкирия входит в число лидеров рейтинга: в 2024 году республика заняла 3-е место, в 2023-м — 5-е.