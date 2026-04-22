Республиканский субботник в Башкирии пройдёт 25 апреля

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании 21 апреля объявил о проведении республиканского субботника — он состоится 25 апреля. Приоритеты: вывоз дорожного смёта, уборка прошлогодней листвы и порядок возле мусорных площадок.
люди на уборке мусора
©администрация Уфы

21 апреля, в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой, глава Башкирии Радий Хабиров объявил о проведении республиканского субботника. Мероприятие намечено на 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Перед этим начальник Контрольного управления республики Александр Линкевич доложил о ходе весеннего благоустройства территорий. Работу муниципалитетов он в целом оценил положительно, однако констатировал, что объём предстоящих работ остаётся значительным. Среди первоочередных задач — ликвидация дорожного смёта, очистка парков от прошлогодней листвы и приведение в порядок территорий вблизи контейнерных площадок.

Хабиров призвал не снижать темп работы и обязал заблаговременно проинформировать жителей о предстоящем субботнике.

— Давайте, докачивайте всю эту историю. Выходим, чистим, убираем, чтобы все чисто у нас было, — заявил руководитель республики.

Напомним, ещё 14 апреля на оперативном совещании правительство Башкирии объявило о субботнике на всей территории республики. Тогда же Хабиров раскритиковал состояние федеральных трасс и потребовал привлечь к ответственности отвечающих за их уборку. Руководителям предприятий он предложил отпускать сотрудников на час-два раньше, чтобы те могли навести порядок в своих районах.

Ранее в Стерлитамаке в рамках акции «Зелёная Башкирия» уборка продлится до 10 мая. Первый городской субботник там уже состоялся, в нём приняли участие около двух тысяч человек.

По данным министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова, в 2025 году в Башкирии прошло более 20 тысяч экологических акций. По итогам Всероссийской акции «Вода России», Башкирия входит в число лидеров рейтинга: в 2024 году республика заняла 3-е место, в 2023-м — 5-е.

Похожие записи
0
21.04.2026
Спорт

«Собраться и идти дальше»: Глава Башкирии оценил выступление «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ 2025/2026

Радий Хабиров в форме салавата юлаева
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поблагодарил игроков, тренеров и руководство «Салавата Юлаева» по итогам завершённого хоккейного сезона.
0
14.04.2026
Новости

В Башкирии объявили масштабный субботник: предприятиям разрешат отпускать сотрудников раньше

люди на уборке территории
Правительство Башкирии на оперативном совещании 14 апреля напомнило о проведении масштабного субботника на всей территории республики. Инициативу поддержал глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает пресс-служба правительства.
0
14.04.2026
Происшествия

Глава Башкирии поручил отправить гуманитарную помощь в Дагестан

люди по колено в воде
Глава Башкирии Радий Хабиров 14 апреля поручил организовать отправку гуманитарной помощи в Дагестан и Чечню, пострадавшие от масштабных паводков. В первую очередь — питьевая вода.
0
14.04.2026
Происшествия

Подключили Склиф, но не спасли: Глава Башкирии поделился подробностями гибели брата

братья Хабировы
Радий Хабиров на оперативном совещании рассказал об обстоятельствах гибели брата Ришата. 68-летний житель Салавата получил тяжелейшие травмы в ДТП, несколько дней находился на лечении в РКБ при участии
0
13.04.2026
Новости

Держался в тени Радия: что известно о погибшем брате Главы Башкирии Ришате Хабирове

братья Хабировы
Ришат Хабиров — средний из трёх братьев в семье, 28 лет проработал в системе госрегистрации. Публичности избегал, несмотря на влиятельного родственника.
0
12.04.2026
Происшествия

Брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в автокатастрофе

свеча
Старший брат руководителя Башкирии Радия Хабирова погиб в автомобильной аварии. О трагедии стало известно 12 апреля — информацию распространил депутат республиканского парламента.
1
11.04.2026
Спецоперация

Башкирия расширила список ветеранов СВО: кто вошёл в обновленный перечень

военный сво
Глава республики Радий Хабиров подписал поправки в региональный закон о ветеранах. Статус ветерана СВО теперь могут получить прокуроры и сотрудники Следственного комитета.
0
02.04.2026
Происшествия

Глава Башкирии рассказал об атаке БПЛА в Уфе

солдат с пулеметом
Несколько украинских беспилотников перехвачены на подлёте к нефтеперерабатывающим предприятиям Уфы ранним утром 2 апреля. Об атаке сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
