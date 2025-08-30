Решение о призыве теперь действует год. Что это значит для призывников

Правительство России изменило правила призыва на военную службу. Теперь решение призывной комиссии о направлении в часть действует 12 месяцев, а не один призыв, как было раньше.

Как это работает на практике

Раньше, если призывника признали годным весной, но не отправили в войска, к осеннему призыву решение аннулировалось. Теперь оно остаётся в силе. Это значит, что если вас не отправили служить в рамках текущего призыва, вас могут призвать в следующий по тому же самому решению в течение года. Перед отправкой военкомат должен будет только сверить учётные данные. Для этого призывнику могут прислать повестку.

Вы по-прежнему можете получить отсрочку

Несмотря на изменения, у вас сохраняется право заявить об обстоятельствах, которые дают право на отсрочку или освобождение от службы. К ним относятся, например, медицинские противопоказания или другие причины, установленные законом.

Чтобы воспользоваться этим правом, нужно подать заявление с подтверждающими документами. Это можно сделать лично в военкомате или онлайн через портал «Госуслуги». Важное условие — сделать это нужно до даты отправки в войска, указанной в повестке.