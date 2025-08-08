Ремонт отменяется: проект реконструкции уфимского Госцирка не утвердили в Москве

Проект долгожданной реконструкции уфимского цирка провалил госэкспертизу. Многомиллиардный ремонт, обещанный годами, снова откладывается на неопределённый срок. Фото: Подслушано в Башкирии.
Главгосэкспертиза в Москве вынесла отрицательный вердикт по проекту реконструкции Госцирка в Уфе. Документы, подготовленные местной компанией «Генпроект», экспертов не убедили, пишет РБК-Уфа.
Здание закрыли ещё в 2017 году, признав его небезопасным. С тех пор уфимцам обещали новый цирк сначала к 2020 году, потом к 450-летию города, но воз и ныне там.
Сначала на ремонт планировали потратить 1,5 млрд рублей, но со временем смета увеличилась до 2,04 млрд. В марте 2024 года объект даже включили в федеральную программу, запланировав старт работ на 2026 год.
Ирония в том, что ещё в 2022 году проект прошёл историко-культурную экспертизу, где всё всех устроило. Даже президент в 2023 году обещал содействие, когда узнал о проблемах.
Причины последнего отказа не разглашаются. Заказчик в лице «Единого заказчика в сфере строительства» и проектировщик из «Генпроекта» хранят молчание.
Каковы были точные технические причины закрытия цирка в 2017 году?
Здание цирка было закрыто по решению суда после проверки прокуратуры, которая выявила серьезные проблемы с безопасностью. Основными причинами стали износ конструкций, протекающая кровля и несоответствие требованиям пожарной безопасности. Экспертиза установила, что растяжные перекрытия под куполом здания пришли в негодность, что создавало угрозу его обрушения.
В чем заключается архитектурная уникальность уфимского цирка?
Уфимский цирк, признанный объектом культурного наследия регионального значения, является уникальным архитектурным сооружением. Он был построен первым в СССР по новаторскому проекту московских архитекторов Саломеи Гельфер и Георгия Напреенко. Его отличительная черта — крыша в форме гиперболического параболоида (в народе «фуражка»), заменившая традиционный купол, и сплошное остекление фойе. Всего по этому проекту было построено десять цирков в крупнейших городах Советского Союза.
Изменится ли облик цирка и его вместимость после реконструкции?
Проект реконструкции, прошедший историко-культурную экспертизу в 2022 году, предусматривает сохранение и восстановление первоначального архитектурного облика здания как памятника. Однако внутренняя планировка будет изменена. Вместимость зрительного зала планируется сократить: с 2000 до 1600 мест.
Почему для ремонта требуются именно федеральные деньги?
Здание цирка находится в федеральной собственности и является филиалом ФКП «Росгосцирк». Это означает, что финансирование капитального ремонта и реконструкции может осуществляться только из федерального бюджета. Именно отсутствие подтвержденного федерального финансирования в течение многих лет было главным препятствием для начала работ. При этом Башкирия со своей стороны выделила внебюджетные средства на разработку проектной документации, чтобы ускорить процесс.
Как именно планировалось распределить федеральное финансирование?
Общая стоимость работ оценивается в 2,04 млрд рублей. Из этой суммы почти 2 млрд рублей должен был составить вклад федерального бюджета, а еще 57 млн рублей — собственные средства «Росгосцирка». Финансирование было распределено на три года:
2026 год: 869,4 млн рублей
2027 год: 499,3 млн рублей
2028 год: 617,6 млн рублей
С какими проблемами при прохождении госэкспертизы сталкивались ранее?
До недавнего времени главная проблема заключалась не в получении отрицательного заключения, а в невозможности даже подать проект на госэкспертизу. Это было связано с тем, что в федеральном бюджете не было заложено финансирование на саму реконструкцию, а без подтвержденного финансирования экспертиза проекта не проводилась. Главе Башкирии Радию Хабирову пришлось обращаться к президенту РФ, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки.
