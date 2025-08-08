Ремонт отменяется: проект реконструкции уфимского Госцирка не утвердили в Москве

Проект долгожданной реконструкции уфимского цирка провалил госэкспертизу. Многомиллиардный ремонт, обещанный годами, снова откладывается на неопределённый срок.

Главгосэкспертиза в Москве вынесла отрицательный вердикт по проекту реконструкции Госцирка в Уфе. Документы, подготовленные местной компанией «Генпроект», экспертов не убедили, пишет РБК-Уфа.

Здание закрыли ещё в 2017 году, признав его небезопасным. С тех пор уфимцам обещали новый цирк сначала к 2020 году, потом к 450-летию города, но воз и ныне там.

Сначала на ремонт планировали потратить 1,5 млрд рублей, но со временем смета увеличилась до 2,04 млрд. В марте 2024 года объект даже включили в федеральную программу, запланировав старт работ на 2026 год.

Ирония в том, что ещё в 2022 году проект прошёл историко-культурную экспертизу, где всё всех устроило. Даже президент в 2023 году обещал содействие, когда узнал о проблемах.

Причины последнего отказа не разглашаются. Заказчик в лице «Единого заказчика в сфере строительства» и проектировщик из «Генпроекта» хранят молчание.