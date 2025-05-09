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Рекордные 200 тысяч человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в Уфе

©администрация Уфы

200 000 уфимцев вышли сегодня на улицы с портретами своих героев — такого наплыва людей город не видел с доковидных времён.

Шесть километров по проспекту Октября растянулась живая река из фотографий фронтовиков и тружеников тыла. Люди несли не только портреты, но и боевые награды своих предков.

В 10 утра народ уже толпился у точки сбора на улице Шафиева. А потом случилось то, от чего мурашки по коже — в 10:55 двухсоттысячная толпа хором затянула «Катюшу» на двух языках. Кто-то пел по-русски, кто-то — на башкирском.

В 11:00 Уфа замерла в минуте молчания. Не было слышно ни машин, ни разговоров — только стук сердец потомков победителей.

Закончилось всё к часу дня. И судя по лицам людей — многие шли бы ещё столько же, лишь бы память о тех, кто подарил нам мирное небо, жила вечно.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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