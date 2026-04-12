Реконструкцию Госцирка в Уфе планируют начать в 2026 году

В Уфе приступают к реконструкции государственного цирка, простаивающего с 2017 года. Общая стоимость работ — 2,14 млрд рублей, срок — три года.

В Уфе готовятся к реконструкции государственного цирка на проспекте Октября, который закрыт для посещения с 2017 года. По информации министерства культуры Республики Башкортостан, на первый год работ будет выделено 869,4 млн рублей.

Первоначальный проект пришлось пересматривать, и итоговая смета возросла до 2,14 млрд рублей. В декабре 2024 года обновлённая документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Общий срок реконструкции составит три года.

Историческое здание цирка, возведённое в 1968 году, сохранит свой первоначальный архитектурный облик — объект имеет статус памятника регионального значения. Параллельно рядом с ним обустроят новое общественное пространство. Следить за ходом работ жители республики смогут через официальные ресурсы Минкультуры.

Напомним, 11 ноября 2025 года глава Башкортостана Радий Хабиров на прямой линии заявил, что реконструкция цирка может стартовать в 2026 году — при условии эффективного прохождения всех бюрократических процедур.

24 декабря 2025 года Главное управление государственной экспертизы в Москве выдало положительное заключение на проект реконструкции и реставрации здания. Застройщиком выступает ППК «Единый заказчик в сфере строительства», проектировщиком — уфимская компания «Генпроект».

В марте 2026 года планировалось проведение торгов, после которых подрядчик должен был приступить к строительным работам. Основные работы затронут кровлю, инженерные сети, оборудование и механизмы арены.

На оперативном совещании правительства Башкортостана в феврале 2026 года Радий Хабиров поручил профильным ведомствам не допустить срыва сроков и представить в марте отдельный доклад о поэтапной реализации проекта, подчеркнув, что реконструкция остаётся одной из ключевых тем в работе региональных властей.