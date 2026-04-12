0
2 часа
Новости

Реконструкцию Госцирка в Уфе планируют начать в 2026 году

В Уфе приступают к реконструкции государственного цирка, простаивающего с 2017 года. Общая стоимость работ — 2,14 млрд рублей, срок — три года.
здание госцирка в уфе
©пресс-служба Минкультуры РБ

В Уфе готовятся к реконструкции государственного цирка на проспекте Октября, который закрыт для посещения с 2017 года. По информации министерства культуры Республики Башкортостан, на первый год работ будет выделено 869,4 млн рублей.

Первоначальный проект пришлось пересматривать, и итоговая смета возросла до 2,14 млрд рублей. В декабре 2024 года обновлённая документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Общий срок реконструкции составит три года.

Историческое здание цирка, возведённое в 1968 году, сохранит свой первоначальный архитектурный облик — объект имеет статус памятника регионального значения. Параллельно рядом с ним обустроят новое общественное пространство. Следить за ходом работ жители республики смогут через официальные ресурсы Минкультуры.

Напомним, 11 ноября 2025 года глава Башкортостана Радий Хабиров на прямой линии заявил, что реконструкция цирка может стартовать в 2026 году — при условии эффективного прохождения всех бюрократических процедур.

24 декабря 2025 года Главное управление государственной экспертизы в Москве выдало положительное заключение на проект реконструкции и реставрации здания. Застройщиком выступает ППК «Единый заказчик в сфере строительства», проектировщиком — уфимская компания «Генпроект».

В марте 2026 года планировалось проведение торгов, после которых подрядчик должен был приступить к строительным работам. Основные работы затронут кровлю, инженерные сети, оборудование и механизмы арены.

На оперативном совещании правительства Башкортостана в феврале 2026 года Радий Хабиров поручил профильным ведомствам не допустить срыва сроков и представить в марте отдельный доклад о поэтапной реализации проекта, подчеркнув, что реконструкция остаётся одной из ключевых тем в работе региональных властей.

Похожие записи
0
12.04.2026
Происшествия

Жительница Уфы упала с третьего этажа при мытье окон

помощь спасателей
59-летняя жительница Уфы сорвалась с карниза третьего этажа во время мытья окон 11 апреля. Спасатели сняли пострадавшую с козырька подъезда и передали скорой помощи.
0
10.04.2026
Происшествия

Ураганный ветер в Уфе повалил деревья и разрушил облицовку жилого дома

облицовка дома, сорванная ветром
В Уфе 10 апреля сильный ветер обрушил часть облицовки жилого дома в Сипайлово, повредил несколько припаркованных автомобилей и повалил деревья — в том числе на территории педагогического вуза и на улице Гафури.
1
09.04.2026
Происшествия

В Уфе медики извлекли из заднего прохода пациента краковскую колбасу

колбаса на столе с зеленью помидорами и чесноком
Жителю башкирской столицы пришлось вызвать скорую помощь после того, как в его прямой кишке застряла колбаса. Это уже пятый подобный случай в Уфе за текущий год. О произошедшем сообщил телеграм-канал Mash.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.