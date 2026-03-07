Рекламные группы сворачивают кампании в Telegram после решения ФАС

Крупные рекламные группы приостанавливают размещение рекламы в Telegram после того, как Федеральная антимонопольная служба 5 марта заявила, что любые рекламные интеграции в мессенджере нарушают закон «О рекламе». Рынок, оцениваемый в десятки миллиардов рублей, оказался под угрозой.

Рекламная группа Media Direction Group (восьмая по объёму медиазакупок в рейтинге Sostav и АКАР) объявила об остановке рекламы в Telegram, сообщили «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора компании Дениса Максимова. Группа «Родная речь» (шестая в том же рейтинге) также зафиксировала, что часть её клиентов приостановила кампании ещё вечером 5 марта. По данным dp.ru, запрет может затронуть до 70% рынка инфлюенс-маркетинга.

При этом в Ассоциации блогеров и агентств (АБА) заявили, что массового ухода рекламодателей пока не наблюдают, а отрасль ожидает итоговых разъяснений от регуляторов. Сооснователь агентства Didenok Team Пейзулла Магомедов рассказал «Ведомостям», что несколько клиентов попросили удалить старую рекламу, однако большинство рекламодателей не отменяют размещения.

Позиция ФАС и правовая основа

Поводом для заявления ФАС стало дело блогера Марии Лоскутовой, в Telegram-канале которой регулятор обнаружил промаркированную рекламу фитнес-платформы. Ведомство усмотрело нарушение закона, поскольку с 1 сентября 2025 года реклама запрещена на ресурсах с ограниченным доступом, а Роскомнадзор с февраля 2026 года замедляет работу Telegram. За нарушение юридическим лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей за каждый факт размещения.

ФАС также распространила запрет на YouTube, WhatsApp и VPN-сервисы, назвав все эти площадки ресурсами с ограниченным доступом. Роскомнадзор назвал разъяснения антимонопольной службы «исчерпывающими».

Что дальше

По оценкам аналитиков, около 40% рекламных бюджетов в сегменте инфлюенс-маркетинга на конец 2025 года приходилось на Telegram, ещё 30% — на YouTube. Инвестиции в Telegram Ads за 2025 год выросли в четыре раза — до 20 миллиардов рублей. Эксперты прогнозируют перераспределение бюджетов в пользу ВКонтакте, мессенджера Max и Rutube. Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко призвал рекламодателей поспешить с переходом на другие платформы, заявив, что «решение по Telegram уже принято».