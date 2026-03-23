Реки Башкирии могут вскрыться раньше срока: власти усилили контроль за паводком

В республике за зиму выпало почти 100% месячной нормы осадков, в Уфе сугробы достигают двух метров. Росгидромет прогнозирует раннее вскрытие рек и риск подтоплений.

Экстренные службы Башкирии перешли на усиленный режим из-за обильных снегопадов. Премьер-министр республики Андрей Назаров заявил, что главная задача — пройти половодье без чрезвычайных ситуаций.

По данным правительства республики, на 23 марта средний объём выпавших осадков по Башкирии составил 96% от месячной нормы, а в Уфе высота снежного покрова достигла двух метров. На совещании по паводку Андрей Назаров призвал действовать на опережение. Под особым наблюдением — 524 гидротехнических сооружения. Крупные водохранилища работают в штатном режиме, на реках сохраняется ледостав.

Согласно прогнозу Росгидромета, реки Белая, Сакмара и Большой Ик вскроются раньше обычных сроков. Это может привести к подтоплению прибрежных территорий Уфы и населённых пунктов в речных поймах. Риск ледяных заторов сохраняется на реках Инзере, Симе, Юрюзани, Ае, Уршаке и ряде других.

Глава госкомитета по ЧС Кирилл Первов сообщил, что чернение льда выполнено в 21 районе, распиловка — в 13. Министр природопользования Нияз Фазылов заявил, что все гидросооружения находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску воды.

На 23 марта уровень реки Белой у Монумента Дружбы поднялся на 3 см, до выхода из берегов остаётся около 6 метров. Река Дёма у деревни Бочкаревка поднялась на 2 см, запас — 3,5 метра. Река Уфимка на шакшинском посту остаётся без изменений.

Для справки:

В 2025 году паводок в Башкирии начался раньше обычного — с 16 по 19 марта из-за резкого потепления до +10 °С и дождей произошло стремительное вскрытие рек, что привело к ледовым заторам. По итоговым данным за 2025 год власти зафиксировали 63 случая подтопления в 28 муниципалитетах (на пике вода затапливала 121 жилой дом, 341 придомовую территорию, 2 садовых товарищества, 29 участков дорог и 5 мостов). Впервые за многие годы в черте Уфы экстренные службы провели взрывные работы на льду.

Тогда же уровень воды у Охлебинино поднялся на 280 см за сутки, а ряд улиц Уфы оказался под угрозой затопления. Всего с начала половодья-2025 службы провели свыше 28 взрывных работ на реках в Архангельском, Илишевском, Дуванском, Салаватском, Чишминском районах и Уфе.

В марте 2026 года Башкирия вошла в список регионов риска по половодью, составленный Росгидрометом. МЧС по РБ сообщило, что безопасное прохождение паводка зависит от готовности водохранилищ, состояния дамб и мостов, и подтвердило готовность служб к переходу на круглосуточный режим.