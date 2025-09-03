Редкую бабочку-бражника заметили в башкирском заповеднике «Шульган-Таш»

В заповеднике «Шульган-Таш» госинспектор заснял редкого мотылька. Бражник-побратим колибри зависает над цветами и пьёт нектар, даже не садясь.

Новость о редкой находке появилась в телеграм-канале заповедника «Шульган-Таш». Там госинспектор заприметил бабочку-«колибри», зависшую над цветком. Оказалось, это краснокнижный бражник подмаренниковый, которого из-за манеры полёта легко спутать с маленькой птахой.

Это создание лакомится нектаром, но на сам цветок не приземляется. Мотылёк способен подолгу висеть в воздухе, добывая пищу. Такая особенность и подарила ему прозвище в честь экзотической птички.

Охотится за сладким он обычно в сумерках, но и днём его можно встретить. А по ночам эти создания слетаются на свет, чем и пользуются наблюдатели. Вид занесён в Красную книгу нескольких регионов России.

Экосистема республики вообще радует в последнее время. Недавно в черте города замечали альпийского усача — это редкий жук-реликт. А на тропе «Уфимское Ожерелье» находили коралловые грибы.

Такие находки — хороший знак, особенно на фоне проблем с экологией. Пока одни любуются природой, другие ей вредят. Достаточно вспомнить недавний скандал с сахарным заводом, сливавшим отходы в реки и вызвавшим замор рыбы.

Тем важнее успехи в сохранении природы. В 2025 году заповедник «Шульган-Таш» получил мировое признание. Его уникальную наскальную живопись в июле включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, о чём сообщал глава региона.

Мировой статус, кстати, уже повлиял на жизнь заповедника. По данным самого «Шульган-Таша», с 1 сентября 2025 года меняется график экскурсий для посетителей. Это сделано для снижения нагрузки на уникальный природный и культурный объект.