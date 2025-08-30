Реальные доходы жителей Башкирии выросли на 4,3% в первом полугодии

Доходы жителей Башкирии увеличились на 4,3%, но радоваться рано. Траты растут быстрее, а по темпам роста зарплат республика уступает даже соседям по ПФО.

За первые шесть месяцев 2025 года реальные доходы жителей Башкирии выросли на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это значит, что с поправкой на инфляцию люди в среднем могут позволить себе больше товаров и услуг. Динамика положительная: в первом квартале рост составлял 3,4%, пишет РБК-Уфа.

В цифрах средний номинальный доход на одного жителя республики достиг 48,2 тысячи рублей в месяц, а расходы — 43,9 тысячи. Средняя начисленная зарплата за полугодие составила 71,7 тысячи рублей, а в июне поднялась до 76,2 тысячи. За год номинальные доходы выросли на 14,9%, при этом потребительские траты увеличились чуть быстрее — на 15,8%.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) реальные доходы в среднем выросли заметнее — на 6,4%. По этому показателю Башкирия опережает Кировскую область (3,4%), но уступает лидеру — Нижегородской области (8,6%). При этом по темпам роста номинальных зарплат республика показала минимальный результат в ПФО, хотя средний размер зарплаты (71,7 тыс. рублей) почти не отличается от среднего по округу (73,8 тыс. рублей).