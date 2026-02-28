0
5 часов
Радий Хабиров проверил, как белорусские зубры прижились в Башкирии

Радий Хабиров проверил адаптацию белорусских зубров в Мурадымовском ущелье. Башкирская популяция редких животных выросла до 25 особей и вскоре пополнится за счет президентского гранта.
зубры в лесу
©Радий Хабиров / Телеграм

В субботу, 28 февраля, Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил природный парк «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе, чтобы лично оценить промежуточные итоги амбициозного экологического проекта. Руководитель региона проведал стадо белорусских зубров, которых республика начала завозить несколько лет назад.

©Радий Хабиров / Телеграм

В своих социальных сетях глава республики опубликовал кадры из заповедника, подчеркнув, что интродукция краснокнижных животных — это «серьезный научный проект», рассчитанный на десятилетия.

«Стадо постоянно пополняется, мы закупаем взрослых особей, рождаются телята. Через 20-30 лет эти прекрасные, сильные, величественные звери будут спокойно жить в наших лесах», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, идея переселить крупнейших быков Европы на Южный Урал появилась в начале 2023 года после договоренностей Радия Хабирова с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В мае и декабре 2023 года из Беловежской пущи в Кугарчинский район доставили первые партии — суммарно 18 особей.

Скепсис экологов относительно суровых уральских зим не оправдался: животные успешно адаптировались, научились добывать корм из-под снега и даже подружились с местными лосями и кабанами. По последним данным, башкирская популяция зубров выросла уже до 25 голов — на башкирской земле родилось 8 телят.

Проект продолжит масштабироваться: недавно Башкортостан выиграл президентский грант в размере 10,2 млн рублей. Эти средства пойдут на закупку еще девяти взрослых зубров в 2026 году. По оценкам биологов из УФИЦ РАН, для формирования устойчивой и самостоятельной дикой популяции в регионе необходимо довести численность стада минимум до 50 особей. Помимо научной ценности, зубры уже стали мощным магнитом для экотуристов, приезжающих в Мурадымовское ущелье.

