Радий Хабиров передал Алексею Касьянову контроль над молодежной политикой и грантами в Башкирии

Заместитель премьер-министра Алексей Касьянов официально стал куратором молодежной политики и традиционных ценностей в правительстве региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил обязанности десятого вице-премьера республики. Алексей Касьянов будет отвечать за работу с молодежью, патриотическое воспитание и распределение грантов. Об этом сообщило издание МК-Уфа.

Какие полномочия получил Касьянов в правительстве Башкирии

Алексей Касьянов будет курировать региональное Министерство молодежной политики. В его задачи будет входить выстраивание системы патриотического воспитания и защита традиционные духовно-нравственные ценности.

Также чиновник будет работать с ветеранскими организациями, уфимским отделением ДОСААФ и Нотариальной палатой. В правительстве Башкирии он выступит связующим звеном с региональным управлением Минюста.

Контроль за финансами

Отдельное направление работы вице-премьера — распределение финансов. Касьянов лично визирует все решения аппарата правительства о выделении грантов на молодежные и патриотические инициативы.

Что это значит для НКО и организаторов мероприятий в Уфе

Для организаторов городских мероприятий, военно-патриотических клубов и НКО меняется схема согласования бюджетов. Теперь финальное решение по грантам принимает бывший руководитель силового ведомства.

Требования к отчетности по выделенным средствам и оценке эффективности проектов станут строже. Инициативы будут проверять на прямое соответствие государственным ориентирам.

Кто такой Касьянов

Алексей Касьянов стал десятым заместителем премьер-министра Башкирии 11 февраля 2026 года. До конца февраля его точный функционал не раскрывали.

Ранее чиновник долго руководил республиканским управлением Следственного комитета. До осени 2025 года он работал главным федеральным инспектором по региону. На этом посту Касьянов следил за экономикой: весной 2025 года он заявил о нехватке 39 тысяч специалистов на заводах оборонно-промышленного комплекса при уровне безработицы в 1,5%.

«Зарница 2.0» и первые проекты под кураторством Касьянова

Назначение куратора совпало со стартом крупных военно-спортивных проектов. На этой неделе в Башкирии началась всероссийская игра для школьников «Зарница 2.0». Подростки соревнуются в стрельбе, оказании первой помощи и химической защите. Координация подобных массовых мероприятий теперь подчиняется новому вице-премьеру.