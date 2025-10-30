«Работы идут ежедневно»: Хабиров уточнил, на каком этапе находится строительство мечети «Ар-Рахим»

Радий Хабиров сообщил о непрерывном ходе строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Проектная документация по стилобату дорабатывается, параллельно выбирают концепцию подсветки из трёх вариантов.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе продолжается без остановок. Сейчас специалисты выбирают один из трёх вариантов архитектурной подсветки здания и дорабатывают проектную документацию по стилобату — платформе под зданием.

Что происходит на стройке

Работы на объекте ведутся ежедневно, технологические процессы не прерываются. Хабиров посмотрел несколько вариантов освещения мечети и назвал их интересными. Окончательное решение примут после дополнительного обсуждения с архитекторами и специалистами.

Требуется доработать проектную документацию по стилобату. Хабиров объяснил, что объект рассчитан на десятки тысяч посетителей, поэтому важно выверить каждый шаг и обеспечить безопасность. Тестирование подсветки началось 24 октября — специалисты изучают световые сценарии и оборудование.

Кто руководит проектом

Куратором строительства назначен председатель Совета города Уфы Марат Васимов. Хабиров отметил его большой опыт и выразил уверенность в завершении проекта. Глава Башкирии лично контролирует этапы работ и расходы, чтобы избежать повторения прошлых проблем.

Мечеть «Ар-Рахим» станет не только местом для молитв, но и центром духовного просвещения. Здание оснастят лифтами в минаретах для посетителей. Первый этаж планируют завершить к концу 2026 года и начать проводить там богослужения.

Как начиналось строительство

Строительство мечети началось в 2006 году в честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России. В 2008 году выявили растрату почти 300 миллионов рублей благотворительных средств, и работы заморозили. После нескольких смен инвесторов стройку окончательно остановили летом 2016 года из-за конфликтов между спонсорами и духовенством.

В сентябре 2023 года Хабиров провёл совещание о возобновлении строительства. К середине того месяца подготовили отчёт об экспертизе состояния объекта. 10 апреля 2024 года работы официально возобновились. К концу 2021 года на возведение мечети потратили 1,8 миллиарда рублей.