«Работы идут ежедневно»: Хабиров уточнил, на каком этапе находится строительство мечети «Ар-Рахим»

Радий Хабиров сообщил о непрерывном ходе строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Проектная документация по стилобату дорабатывается, параллельно выбирают концепцию подсветки из трёх вариантов.
мечеть ар-рахим
©Радий Хабиров / Telegram

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе продолжается без остановок. Сейчас специалисты выбирают один из трёх вариантов архитектурной подсветки здания и дорабатывают проектную документацию по стилобату — платформе под зданием.

мечеть ар-рахим
©Радий Хабиров / Telegram
Содержание
  1. Что происходит на стройке
  2. Кто руководит проектом
  3. Как начиналось строительство

Что происходит на стройке

Работы на объекте ведутся ежедневно, технологические процессы не прерываются. Хабиров посмотрел несколько вариантов освещения мечети и назвал их интересными. Окончательное решение примут после дополнительного обсуждения с архитекторами и специалистами.

Требуется доработать проектную документацию по стилобату. Хабиров объяснил, что объект рассчитан на десятки тысяч посетителей, поэтому важно выверить каждый шаг и обеспечить безопасность. Тестирование подсветки началось 24 октября — специалисты изучают световые сценарии и оборудование.

Радий Хабиров
©Радий Хабиров / Telegram

Кто руководит проектом

Куратором строительства назначен председатель Совета города Уфы Марат Васимов. Хабиров отметил его большой опыт и выразил уверенность в завершении проекта. Глава Башкирии лично контролирует этапы работ и расходы, чтобы избежать повторения прошлых проблем.

Мечеть «Ар-Рахим» станет не только местом для молитв, но и центром духовного просвещения. Здание оснастят лифтами в минаретах для посетителей. Первый этаж планируют завершить к концу 2026 года и начать проводить там богослужения.

Как начиналось строительство

Строительство мечети началось в 2006 году в честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России. В 2008 году выявили растрату почти 300 миллионов рублей благотворительных средств, и работы заморозили. После нескольких смен инвесторов стройку окончательно остановили летом 2016 года из-за конфликтов между спонсорами и духовенством.

В сентябре 2023 года Хабиров провёл совещание о возобновлении строительства. К середине того месяца подготовили отчёт об экспертизе состояния объекта. 10 апреля 2024 года работы официально возобновились. К концу 2021 года на возведение мечети потратили 1,8 миллиарда рублей.

