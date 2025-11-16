0
9 часов
Новости

Работающим пенсионерам могут предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск

Работники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры в России могут получить право на дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск. С такой инициативой выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
девушка отдыхает сидя на лавочке
©Grok

По его словам, которые приводит агентство ТАСС, эта мера необходима для профилактики профессионального выгорания и позволит сотрудникам старшего поколения восстановить силы и сохранить здоровье, не прекращая трудовую деятельность.

«Мера станет отличной профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься любимым делом без перегрузок», — отметил парламентарий.

Автор инициативы обратил внимание на то, что специалисты старшего возраста часто обладают высокой квалификацией и ценным опытом. Однако из-за быстрых изменений на рынке труда и в производственных процессах они сталкиваются со значительными психологическими и физическими нагрузками.

Как подчеркнул Слуцкий, действующее трудовое законодательство не в полной мере учитывает возрастные особенности этой категории работников. Это, по его мнению, создаёт повышенный риск хронической усталости и стресса, из-за которого опытные кадры, способные приносить пользу компаниям ещё не один год, преждевременно завершают карьеру.

Похожие записи
0
09.10.2025
Происшествия

Мошенники в РФ освоили схему обмана пенсионеров с «врачами» и «силовиками»

мужчина сидит за ноутбуком
Мошенники освоили новую мошенническую схему: сначала звонят от «поликлиники», потом добивают звонком от «силовиков» и лишают пенсионеров накоплений.
1
26.09.2025
Происшествия

Туристку из Башкирии убил катер в Анталье

транспортировка погибшей туристки
В Турции 42-летняя туристка из Башкирии заплыла за буйки и попала под винты катера для парасейлинга. Женщина погибла на месте. Капитана и владельца бизнеса задержали.
0
23.09.2025
Новости

Безбилетных пенсионеров перестанут высаживать из автобусов — но только при одном условии

место в маршрутке
В Госдуме взялись за защиту пожилых пассажиров. Депутаты предлагают запретить высаживать людей старше 75 лет из транспорта за неоплаченный проезд, даже если у них нет с собой денег или проездного.
0
19.09.2025
Новости

В Соль-Илецке туристы массово скупают поделки арестантов из «Черного дельфина»

магазин дельфин в соль-илецке
В Соль-Илецке магазин при колонии «Чёрный дельфин» внезапно стал мегапопулярным у туристов. Выручка бьёт рекорды, а поделки из хлеба и нарды разлетаются как горячие пирожки.
0
15.09.2025
Новости

Россиян пускают в Поднебесную без виз. Готовьте пустые чемоданы

турист в китае
Россияне теперь могут летать в Китай без визы на 30 дней — режим будет действовать год. Опытная путешественница рассказала, зачем туда ехать, что пробовать из еды и как вернуться с полным чемоданом дешёвых вещей.
0
22.08.2025
Новости

Курорт Соль-Илецк продлил сезон: отдохнуть на «Солёных озёрах» можно до 7 сентября

пляж соль-илецка
Курорт в Соль-Илецке не уходит на каникулы. Администрация продлила сезон до 7 сентября, но сменила правила входа и часы работы. Рассказываем, как успеть на бархатный сезон.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.