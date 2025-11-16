Работающим пенсионерам могут предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск

Работники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры в России могут получить право на дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск. С такой инициативой выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, которые приводит агентство ТАСС, эта мера необходима для профилактики профессионального выгорания и позволит сотрудникам старшего поколения восстановить силы и сохранить здоровье, не прекращая трудовую деятельность.

«Мера станет отличной профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься любимым делом без перегрузок», — отметил парламентарий.

Автор инициативы обратил внимание на то, что специалисты старшего возраста часто обладают высокой квалификацией и ценным опытом. Однако из-за быстрых изменений на рынке труда и в производственных процессах они сталкиваются со значительными психологическими и физическими нагрузками.

Как подчеркнул Слуцкий, действующее трудовое законодательство не в полной мере учитывает возрастные особенности этой категории работников. Это, по его мнению, создаёт повышенный риск хронической усталости и стресса, из-за которого опытные кадры, способные приносить пользу компаниям ещё не один год, преждевременно завершают карьеру.