Работа есть, работников нет: в Башкирии критический дефицит кадров

На одного соискателя приходится до пяти вакансий

В Башкирии сложилась парадоксальная ситуация на рынке труда: при рекордно низком уровне безработицы предприятия испытывают острейший дефицит специалистов. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщила пресс-служба главного федерального инспектора по Республике Башкортостан.

Уровень безработицы в регионе упал до исторического минимума —1,5% (по данным за зимний период 2024-2025 годов). Но эта цифра скрывает серьезную проблему — в республике не хватает почти 39 тысяч работников. На каждого безработного, стоящего на учете в центрах занятости, приходится до пяти открытых вакансий.

Главный федеральный инспектор Алексей Касьянов сообщает: рынок труда Башкирии страдает от выраженного дефицита рабочей силы. Критическая ситуация сложилась на оборонных предприятиях, имеющих стратегическое значение для страны. Усугубляет положение необходимость трудоустройства военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО — этот вопрос, по мнению чиновника, требует немедленного решения.

Параллельно с кадровым голодом нарастает другая проблема — долги по зарплатам. Предприятия региона задолжали своим сотрудникам астрономическую сумму — более 413 миллионов рублей. Наиболее сложная ситуация в Уфе, где сконцентрировано большинство компаний-должников. Без заработанных денег остаются около 3,5 тысяч башкирских работников.

Касьянов настаивает на срочных мерах: необходима координация усилий властей, силовиков и руководства предприятий. Первоочередные задачи — погашение зарплатных долгов, предотвращение роста задолженности и сохранение рабочих мест. Только комплексный подход позволит преодолеть парадоксальную ситуацию, когда при обилии рабочих мест экономика региона испытывает кадровый голод.