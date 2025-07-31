Пёс Кругетс, сбросивший 50 кг, умер в ветклинике Нижнего Новгорода

Знаменитый пёс Кругетс из Нижнего Новгорода, которого спасли с весом почти в 100 кг, умер в ветеринарном госпитале. За его судьбой и борьбой с ожирением следила вся Россия.

В Нижнем Новгороде не стало пса по кличке Кругетс, который прославился на всю страну из-за своего огромного веса. Как сообщили в приюте «Сострадание НН», животное умерло в стационаре ветклиники, несмотря на все усилия врачей.

«Нам очень больно и тяжело. Прости, малыш, что не смогли найти для тебя семью», — написали волонтёры.

Алабая нашли на улице в конце октября 2023 года. Тогда он весил 99 кг. Из-за крайней степени ожирения пёс практически не мог ходить и постоянно скулил от боли. Его забрали в приют, где началась долгая и трудная борьба за его жизнь.

Благодаря диете и специальному уходу Кругетс за несколько месяцев он скинул около 50 кг. За его успехами в соцсетях следили тысячи людей со всей России, которые радовались каждому потерянному килограмму.

Однако 30 июля 2025 года состояние четвероногого резко ухудшилось. Он отказался вставать, начал выть от боли, и врачи заподозрили у него сильное головокружение. Его немедленно госпитализировали, но спасти пса не удалось.