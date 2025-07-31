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Пёс Кругетс, сбросивший 50 кг, умер в ветклинике Нижнего Новгорода

Знаменитый пёс Кругетс из Нижнего Новгорода, которого спасли с весом почти в 100 кг, умер в ветеринарном госпитале. За его судьбой и борьбой с ожирением следила вся Россия.
пес кругетс
©Сострадание НН / ВКонтакте

В Нижнем Новгороде не стало пса по кличке Кругетс, который прославился на всю страну из-за своего огромного веса. Как сообщили в приюте «Сострадание НН», животное умерло в стационаре ветклиники, несмотря на все усилия врачей.

«Нам очень больно и тяжело. Прости, малыш, что не смогли найти для тебя семью», — написали волонтёры.

Алабая нашли на улице в конце октября 2023 года. Тогда он весил 99 кг. Из-за крайней степени ожирения пёс практически не мог ходить и постоянно скулил от боли. Его забрали в приют, где началась долгая и трудная борьба за его жизнь.

Благодаря диете и специальному уходу Кругетс за несколько месяцев он скинул около 50 кг. За его успехами в соцсетях следили тысячи людей со всей России, которые радовались каждому потерянному килограмму.

Однако 30 июля 2025 года состояние четвероногого резко ухудшилось. Он отказался вставать, начал выть от боли, и врачи заподозрили у него сильное головокружение. Его немедленно госпитализировали, но спасти пса не удалось.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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