Пять судей в Башкирии подали в отставку

В Башкирии сразу пять судей написали заявления об уходе. Квалификационная коллегия рассмотрит их обращения 26 февраля — спустя считанные дни после приговора экс-помощнице мирового судьи, осуждённой за взятки.
статуя фемиды
Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан 26 февраля соберётся для рассмотрения заявлений сразу пятерых представителей судейского корпуса, решивших сложить полномочия. Четверо из них — действующие судьи Верховного суда республики, пятый занимает должность заместителя председателя одного из районных судов Уфы.

Кто уходит

Заявления направили судьи Верховного суда Башкирии Айгуль Салишева, Зульфия Рамазанова, Хайдар Салихов и Юлия Троценко. Отдельной строкой в повестке заседания значится Марсель Ишкубатов — заместитель председателя Калининского районного суда столицы республики. Все пятеро воспользовались правом на добровольную отставку, предусмотренным законом «О статусе судей в Российской Федерации». Итоговое решение по каждому из них коллегия вынесет путём голосования.

Приговор, который совпал по времени

Волна отставок пришлась аккурат на период, когда судебная система Башкирии оказалась в центре громкого коррупционного дела. 17 февраля Кировский районный суд Уфы вынес приговор Ларисе Фаттаховой — бывшей помощнице мирового судьи. Её признали виновной в двадцати эпизодах получения взяток в крупном размере в составе организованной группы.

Мировая судья в отставке, на которую работала Фаттахова, передавала ей персональные данные водителей, скрывшихся с места аварии. Далее Фаттахова выходила на этих людей и перенаправляла их к посредникам с юридическим образованием. Те оформляли фиктивные договоры на оказание правовых услуг, а автомобилисты под прикрытием этой оплаты отдавали суммы от 17 до 70 тысяч рублей за каждый эпизод. Взамен судья выносила решения о минимальном административном аресте, который фактически никто не отбывал. Схема функционировала с декабря 2022 года по май 2024-го. Вырученные средства распределялись между участниками группы по заранее оговорённым долям.

Наказание и сотрудничество со следствием

Фаттахова получила пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до момента, когда её ребёнку исполнится четырнадцать лет. Кроме того, ей на семь лет запрещено занимать руководящие посты в государственных и муниципальных структурах. Суд также постановил взыскать с осуждённой 815 тысяч рублей, признанных незаконным доходом. Фаттахова заключила досудебное соглашение и сотрудничала со следствием. Материалы в отношении самой мировой судьи в отставке выделены в отдельное производство — для возбуждения уголовного дела в её отношении необходимо получить согласие Высшей квалификационной коллегии судей России. Прочие фигуранты группы проходят по делу, которое слушается в Советском районном суде Уфы.

Что ещё на повестке

Помимо рассмотрения отставок, коллегия 26 февраля займётся назначениями мировых судей на участки в районах Башкирии и проведёт квалификационную аттестацию судей Арбитражного суда республики и ряда других инстанций. По результатам аттестации судьям могут быть присвоены новые квалификационные классы.

Справка

Осенью 2025-го квалификационная коллегия досрочно удовлетворила заявление об отставке судьи Октябрьского районного суда Уфы. Ещё раньше, в 2024 году, республика попала в федеральные заголовки из-за истории с руководителем суда, лишённым мантии за кадровые нарушения. Параллельно в регионе продолжается серия антикоррупционных процессов: в январе 2026 года Верховный суд Башкирии ужесточил наказание бывшему главе Мелеузовского района, а 18 февраля оставил в силе приговор экс-вице-премьеру Алану Марзаеву по делу о взятке в 37 миллионов рублей. Президент Владимир Путин на совещании с руководством судебной системы 19 февраля обозначил дефицит судейских кадров в стране на уровне пятнадцати процентов.

